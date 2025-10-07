Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Nerimą kelia Britney Spears įrašas: ant moters kūno – mėlynės ir tvarsčiai

2025-10-07 14:55
2025-10-07 14:55

Popmuzikos žvaigždė Britney Spears pastaruoju metu kelia nerimą savo chaotiškais vaizdo įrašais. Dainininkė, kuri 2021 metais išsilaisvino iš globos, neseniai prisipažino, kad nukrito nuo laiptų draugo namuose.

Britney Spears  (nuotr. SCANPIX)

Popmuzikos žvaigždė Britney Spears pastaruoju metu kelia nerimą savo chaotiškais vaizdo įrašais. Dainininkė, kuri 2021 metais išsilaisvino iš globos, neseniai prisipažino, kad nukrito nuo laiptų draugo namuose.

0

ir galbūt „susilaužė“ koją. Ji pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame šoka pasipuošusi blizgančiu drabužiu, tačiau ant jos kūno matėsi sumušimai ir didelės mėlynės, skelbė dailystar.co.uk.

Patyrė traumą

Be to, Britney buvo apsivyniojusi baltą tvarstį aplink dešinį kelį bei ant riešų, tačiau tai nesutrukdė jai demonstruoti savo šokio judesių.

Dainininkė įkėlė vaizdo įrašą į „Instagram“ ir atvirai papasakojo apie savo nelaimę: „Mano berniukai turėjo išvykti atgal į Maui… Tai yra mano būdas išreikšti save ir melstis per meną… Tėve mūsų, kuris esi danguje… Aš nesiekiu nei gailesčio, nei rūpesčio.“

Ji taip pat pridūrė: „Aš tiesiog noriu būti gera moteris ir tapti geresnė… ir tikrai turiu nuostabų palaikymą, tad linkiu jums nuostabios dienos!!! P. S. Nukritau nuo laiptų pas draugą… tai buvo siaubinga… <..> nežinau, ar koja lūžusi, bet kol kas atrodo, kad vėl savo vietoje!!! Ačiū tau, Dieve.“

View this post on Instagram

A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Praėjusiais metais Britney sukėlė susirūpinimą dėl savo saugumo ir gerovės, kai Los Andželo viešbutyje „Chateau Marmont“ jai buvo suteikta medicininė pagalba. Dainininkė teigė, kad išsisuko čiurną, bandydama pašokti savo viešbučio kambaryje, o dėl šios priežasties buvo iškviesti medikai.

Tačiau Britney nuvertino susirūpinimą savo sveikata ir vėliau pareiškė, kad medikai į viešbutį atvyko „neteisėtai“. Ji buvo matyta apvyniojusi antklodę ir vilkinti pižamos šortus prie viešbučio.

„Tiesiog norėčiau, kad visi žinotų... naujienos yra netikros“, – rašė ji „Instagram“.

„Aš kasdien stiprėju! Aš taip pat praėjusią naktį išsisukau čiurną, o medikai neteisėtai pasirodė prie mano durų. Jie niekada neįėjo į mano kambarį, bet aš jaučiausi visiškai persekiojama. Aš kraustausi į Bostoną“, – tęsė ji.

Kitame įraše ji pasidalijo trumpu vaizdo įrašu, kuriame matyti ištinusi čiurna, ir sakė: „Aš tikrai praėjusią naktį išsisukau čiurną... Tai labai blogai.“

