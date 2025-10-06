Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Britney Spears sukėlė gerbėjų nerimą: paviešintas vaizdo įrašas sukrėtė

2025-10-06 18:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 18:46

Britney Spears sukėlė gerbėjų nerimą po to, kai prisipažino „susilaužiusi“ kojas nugriuvusi nuo laiptų.

Britney Spears  (nuotr. SCANPIX)
8

43-ejų popmuzikos ikona dažnai dalijasi vaizdo įrašais „Instagram", kuriuose šoka savo namuose.

43-ejų popmuzikos ikona dažnai dalijasi vaizdo įrašais „Instagram“, kuriuose šoka savo namuose.

Britney Spears
FOTOGALERIJA. Britney Spears

Tačiau naujausias jos įrašas atkreipė gerbėjų dėmesį – moteris pasirodė su ant kelio uždėtu įtvaru. Britney vilkėjo žvilgančią mini suknelę su plunksnų apvadu, o ant rankų matėsi baltos tvarsčių juostos, pranešė Mirror.

Dainininkė atskleidė, kad jos sūnūs Sean Prestonas ir Jaydenas Jamesas neseniai išvyko į Maui salą gyventi pas tėvą Keviną Federline’ą, ir pasidalijo, kad šokis leidžia jai pasijusti laisvai.

Sukėlė nerimą

Prie įrašo „Hit Me Baby One More Time“ atlikėja rašė: „Tai mano būdas išreikšti save ir melstis per meną... tėve mūsų, kuris esi danguje... aš nesiekiu užuojautos ar gailesčio, tiesiog noriu būti gera moteris ir tapti geresne... turiu nuostabią paramą, tad linkiu jums nuostabios dienos!!!“

Vis dėlto nerimą keliančioje žinutėje Britney pridūrė: „P. S. Nukritau nuo laiptų draugo namuose... tai buvo siaubinga... kartais koja išsinarina, nežinau, ar ji lūžusi, bet kol kas atrodo, kad vėl įstatyta!!! Ačiū Dievui.“

Ant jos riešo buvo matyti didelė mėlynė, o ant rankų ir kūno – mažesni sužeidimai. 

View this post on Instagram

A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Gerbėjų nerimas dėl Britney kyla praėjus ketveriems metams po jos globos panaikinimo. Primename, kad globa, kuri prasidėjo dar 2008-aisiais, buvo nutraukta po „Free Britney“ judėjimo internete.

Nors gerbėjai džiaugėsi, kad dainininkė buvo išvaduota iš tėvo Jamie Spearso kontrolės, kuris per teismą buvo paskirtas valdyti jos teisinius ir asmeninius reikalus, dalis jų dabar baiminasi, kad Britney vėl išgyvena sunkumus.

Reaguodama į gerbėjų susirūpinimą, pramogų pasaulio ekspertė Mayah Riaz laikraščiui The Mirror sakė, kad šiuo metu Britney gali būti „lemtingas lūžio taškas“.

„Gerbėjai turi teisę nerimauti,“ – teigė PR specialistė. – „Britney augo viso pasaulio akyse, ir dabar jos laukia du labai skirtingi keliai. Ji gali susikurti ramesnį, sveikesnį gyvenimą, jei gaus tinkamą pagalbą, arba gali dar labiau pasimesti, kas pritrauks dar daugiau neigiamos dėmesio.

Iš esmės Britney ateitis priklauso nuo to, ką ji įsileis į savo pasaulį – jos artimieji gali ją arba išgelbėti, arba pražudyti.“

