Žinoma dainininkė prarado sąmonę scenoje: paviešintas sukrečiantis vaizdo įrašas

Dainininkė Lola Young sukėlė nerimo bangą tarp gerbėjų, kai rugsėjo 27 d. per pasirodymą Niujorko „All Things Go Music Festival“, vykusį Forest Hills Stadium, netikėtai sukniubo scenoje, pranešė People.
24-erių atlikėja dainavo kūrinį „Conceited“, kai jai prireikė medikų pagalbos. Komandos nariai ją išnešė iš scenos, o publika plojo ir ragino atlikėją nepasiduoti.
Netrukus į sceną užlipo Remi Wolf, kuri kreipėsi į publiką: „Tai buvo tikrai velniškai baisu. Mano draugė Lola dabar užkulisiuose, ir ji laikosi gerai.“ Savo pasirodymo metu Young palaikė ir Doechii, skyrusi jai padrąsinančius žodžius.
Neilgai trukus fanus sukrėtęs įvykio vaizdo įrašas pradėjo plisti internete.
@stanstoks Big thanks to Lola for flying me out to her show as her plus one. Sorry that you fainted and that licensing @StansToks #LolaYoung #faints #lolayoungfainting #stanblade ♬ original sound - S T A N B L A D E
Atviravo prieš pasirodymą
Dar prieš incidentą scenoje Young atviravo, kad pastarosiomis dienomis jautėsi sunkiai: „Kartais atrodo, kad gyvenimas verčia sustoti, bet šiandien aš atsikėliau ir nusprendžiau ateiti čia. Norėjau būti stipri… gyvenimas gali pamėtyti citrinų, bet tuomet belieka iš jų spausti limonadą.“
Įvykis įvyko praėjus vos dienai po to, kai Young atšaukė savo pasirodymą „Audacy’s We Can Survive“ koncerte rugsėjo 26 d.
Jos vadybininkas Nick Shymansky tuomet paaiškino „Instagram“, kad atlikėja turėjo pasitraukti „dėl jautrios priežasties“. Jis užsiminė, kad sprendimas galėjo būti susijęs su Young emocine sveikata, apie kurią ji pati yra labai atvira: „Yra dienų, kai man ir komandai tenka imtis apsauginių priemonių, kad ji jaustųsi saugi. Ji yra nuostabus žmogus, visuomet labai rimtai žiūrinti į savo gerbėjus, karjerą ir pasirodymus.“
Lola Young – anglų dainininkė, išgarsėjusi 2024 m. hitu „Messy“. Ji yra išleidusi tris albumus: My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023 m.), This Wasn’t Meant for You Anyway (2024 m.) bei naujausią I’m Only F––– Myself, kuris pasirodė rugsėjo 19-ąją.
Dar 2022-aisiais Young atvirai pasidalijo, kad gyvena su šizoafektiniu sutrikimu, diagnozuotu būnant 17-os. „Negaliu rasti žodžių, kurie nusakytų, kaip ši diagnozė paveikė mano gyvenimą ir požiūrį į pasaulį. Buvo labai sunku išmokti tai priimti, ir aš vis dar mokausi,“ – rašė atlikėja.
Ji pridūrė: „Turiu nuolat priminti sau, kad esu paprastas žmogus. Aš žmogus, kaip ir visi kiti, galinti nuveikti neįtikėtinų dalykų. Mano psichikos sveikatos sutrikimas manęs neapibrėžia. Tai mano supergalia.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!