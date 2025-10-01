Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš legendinės atlikėjos Dolly Parton – liūdna žinia: „Noriu, kad gerbėjai išgirstų iš manęs“

2025-10-01 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 17:55

Dolly Parton teko atšaukti kelis savo žiemos koncertus dėl sveikatos problemų. 79-erių žvaigždė socialiniuose tinkluose pasidalijo šia naujiena, kuri neabejotinai nuvils daugelį jos gerbėjų.

Dolly Parton (nuotr. SCANPIX)
8

Dolly Parton teko atšaukti kelis savo žiemos koncertus dėl sveikatos problemų. 79-erių žvaigždė socialiniuose tinkluose pasidalijo šia naujiena, kuri neabejotinai nuvils daugelį jos gerbėjų.

Ji atskleidė, kad šiuo metu pirmenybę teikia sveikatai, todėl negalės pasirodyti suplanuotoje Las Vegas rezidencijoje šią žiemą.

Dolly Parton
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dolly Parton

Emocingame įraše savo 7,9 mln. „Instagram“ sekėjų dainininkė parašė:

„Noriu, kad gerbėjai ir visuomenė išgirstų tiesiai iš manęs – deja, turėsiu atidėti savo būsimus Las Vegas koncertus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip daugelis iš jūsų žinote, jau kurį laiką susiduriu su tam tikrais sveikatos sunkumais, o mano gydytojai sako, kad man būtina atlikti kelias procedūras.“

Negalavo ir anksčiau

Nors įraše nebuvo detalizuota, kokios konkrečios sveikatos problemos, gerbėjai jau žino apie atlikėjos neseną sveikatos istoriją.

Tennesee gimusi dainininkė buvo priversta atsisakyti pasirodymo savo pramogų parke Dollywood 2025 m. rugsėjį dėl inkstų akmenų infekcijos – gydytojas jai patarė nekeliauti.

Tai įvyko netrukus po to, kai ji išgyveno vyro Carl Dean (82 m.) netektį, rašo Mirror US.

Paaiškino situaciją

Naujausiame Dolly „Instagram“ įraše, paskelbtame sekmadienį, rugsėjo 28 d., ji tęsė:

„Kaip juokavau su jais, turbūt atėjo laikas mano 100 000 mylių patikrai, nors šįkart tai ne įprastas vizitas pas plastikos chirurgą. Kalbant rimtai, esant tokiai situacijai negalėsiu repetuoti ir parengti tokio šou, kokio pati noriu jums, ir kokio jūs nusipelnėte. Jūs mokate nemažus pinigus už mano pasirodymus, todėl noriu būti geriausios formos. Nors vis dar galėsiu dirbti prie savo projektų iš čia, Nashville, man tiesiog reikia šiek tiek laiko pasiruošti scenai, kaip sakoma.“

Atlikėjos žinutė baigėsi taip:

„Nesijaudinkite, kad aš pasitrauksiu iš muzikos pasaulio – Dievas dar nieko apie tai nesakė. Jis tik sako, kad dabar turiu sulėtinti tempą, jog būčiau pasirengusi naujiems dideliems nuotykiams kartu su jumis. Aš jus myliu ir dėkoju už supratimą.“

Kartu su pranešimu Dolly paviešino ir atnaujintas savo Las Vegas rezidencijos datas, kurios iš pradžių buvo numatytos šių metų gruodžio 4–13 dienomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

