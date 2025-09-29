Užfiksuoti nepatogūs Donaldo ir Melanios Trump kadrai: bedė pirštu į žmoną

Vaizdo įraše matyti, kaip 79 metų D. Trumpas rodo pirštu į 55 metų Melanią, kuri linkčioja galvą.
Kitame kadre pirmoji ponia pasilenkia į priekį, atrodydama rimta ir žiūrėdama į vyrą.
Galiausiai pora išlipo iš lėktuvo, kuris grįžo į Vašingtoną. Palikdami sraigtasparnį, jie laikėsi už rankų, o Trumpas žvilgtelėjo į žemę truputį pamojavęs žurnalistams, pranešė The Independent.
Trumpas teigė, kad jis ir jo žmona Niujorke buvo nukentėję nuo „trigubo sabotažo“, kai sugedo eskalatorius.
„Tikras gėdingas įvykis įvyko Jungtinėse Tautose vakar – ne vienas, ne du, o trys labai klastingi įvykiai!“ – rašė jis „Truth Social“ platformoje, minėdamas sugedusį teleprompterį ir sustojusį eskalatorių.
Prezidentas sakė, kad tai „stulbinama, kad Melania ir aš neiškritome į šių plieninių laiptų aštrius kampus, veidais žemyn“.
Reikalavo atleisti darbuotojus
Jis vėliau reikalavo, kad JT darbuotojai būtų atleisti arba „areštuoti“ dėl šio incidento, nes Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt teigė, kad įrenginys buvo tyčia išjungtas.
Taip pat pranešama, kad Trumpas supyko dėl to, jog buvo išjungtas garsas per kalbas Jungtinėse Tautose – praktika, kuri, pasak JT pareigūno, egzistuoja „dešimtmečius“. Ši praktika skirta palengvinti kalbų vertimą ir jų transliaciją į svečių ausines.
