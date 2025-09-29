Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Užfiksuoti nepatogūs Donaldo ir Melanios Trump kadrai: bedė pirštu į žmoną

2025-09-29 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 09:55

Donald ir Melania Trump buvo užfiksuoti nepatogiame pokalbyje „Marine One“ – prezidento sraigtasparnyje, kai jie grįžo į Baltuosius rūmus po JAV prezidento prieštaringai vertinamo pasisakymo Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje.

Donald Trump, Melania Trump (nuotr. SCANPIX)
4

1

Vaizdo įraše matyti, kaip 79 metų D. Trumpas rodo pirštu į 55 metų Melanią, kuri linkčioja galvą.

Melania ir Donald Trump pokalbis
FOTOGALERIJA. Melania ir Donald Trump pokalbis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitame kadre pirmoji ponia pasilenkia į priekį, atrodydama rimta ir žiūrėdama į vyrą.

Galiausiai pora išlipo iš lėktuvo, kuris grįžo į Vašingtoną. Palikdami sraigtasparnį, jie laikėsi už rankų, o Trumpas žvilgtelėjo į žemę truputį pamojavęs žurnalistams, pranešė The Independent.

Trumpas teigė, kad jis ir jo žmona Niujorke buvo nukentėję nuo „trigubo sabotažo“, kai sugedo eskalatorius.

„Tikras gėdingas įvykis įvyko Jungtinėse Tautose vakar – ne vienas, ne du, o trys labai klastingi įvykiai!“ – rašė jis „Truth Social“ platformoje, minėdamas sugedusį teleprompterį ir sustojusį eskalatorių.

Prezidentas sakė, kad tai „stulbinama, kad Melania ir aš neiškritome į šių plieninių laiptų aštrius kampus, veidais žemyn“.

Reikalavo atleisti darbuotojus

Jis vėliau reikalavo, kad JT darbuotojai būtų atleisti arba „areštuoti“ dėl šio incidento, nes Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt teigė, kad įrenginys buvo tyčia išjungtas.

Taip pat pranešama, kad Trumpas supyko dėl to, jog buvo išjungtas garsas per kalbas Jungtinėse Tautose – praktika, kuri, pasak JT pareigūno, egzistuoja „dešimtmečius“. Ši praktika skirta palengvinti kalbų vertimą ir jų transliaciją į svečių ausines.

 

