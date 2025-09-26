Pamatęs naują Lietuvos kultūros ministrą Stano kreipiasi į prezidentą: tokį paskirti galima tik 1 atveju

Įrašu apie tai jis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus(29 nuotr.)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Rėžė atvirai
Stano pripažino, kad netikėjo, jog I. Adomavičius iš tiesų užims kultūros ministro postą
„Vakar man viskas atrodė labai juokinga ir nerimta. Kandidatas į kultūros ministrus, jo kalba, vienas po kito lendančios jo gyvenimo detalės. Tiesiog Žemaitaičio chebros eilinis Lietuvos trolinimas – pasipiarins ir dings. Tokio kandidato net Nemuno aušra rimtai svarstyti nesugalvotų. Buvau visiškai įsitikinęs, kad prezidentas jo nepatvirtins ir bus pasiūlyta dėmesio verta kandidatūra.
Šiandien man viskas nebeatrodo juokinga. Liūdniausia netgi ne tai, kad Adomavičius neturi absoliučiai jokios patirties kultūros srityje.
Ne tai, kad jo vieša kalba leidžia įtarti jį esant labai vidutinių gabumų asmeniu.
Ne tai, kad jis jau dabar iki ausų apsimelavęs apie „Klasiokų“ palaikymą.
Ir ne tai, kad paviešintame video atsiskleidžia ne pačios šviesiausios kultūros ministro pusės.“
Vienybė kultūros bendruomenėje
Jis taip pat išskyrė ir kultūros bendruomenės vienybę. Pasak jo, ketvirtadienį įvykęs protestas, tikėtina, nebus paskutinis:
„Liūdniausia tai, kad aš nepažįstu NEI VIENO kultūros veikėjo, kuris nebūtų pakraupęs nuo šito ministro paskyrimo. Nesvarbu politinės pažiūros – nei socialdemokratai, nei konservatoriai, nei kairėje, nei dešinėje. Nemačiau nė vieno rimtesnio kultūros veikėjo, kuris palaikytų Adomavičių.
Pirmą kartą gyvenime susiduriu su tokiu vieningumu tarp kultūrininkų. Kaip galima paskirti ministru žmogų, kurio visiškai nepalaiko kultūros bendruomenė?
Prezidente, galima paskirti tik vienu atveju – visiškai negerbiant kultūros bendruomenės.
Adomavičius nebus kultūros ministru. Eisim, protestuosim, darysim viską, ką tik įmanoma.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 25 d. Daukanto aikštėje vyko protestas prieš I. Adomavičiaus paskyrimą būti kultūros ministru. Į jį rinkosi kultūros bendruomenės nariai ir kultūrai neabejingi žmonės.
Šaltinis:
tv3.lt
