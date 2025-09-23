Pamatęs, kas vyksta Lietuvos keliuose, Stano nutarė netylėti: „Likimo ironija“

Jis socialiniame tinkle pasidalijo vaizdu, kuriame – vėl į priešpriešinę juostą išvažiavęs senjoras, ir iškėlė klausimą dėl pagyvenusių vairuotojų atsakomybės kelyje.
Dar viena avarija Vilniuje
Tai, ką matote šioje nuotraukoje – automobilis, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą Vilniaus sankryžoje ir sukėlęs avariją. Už vairo – pagyvenęs žmogus, senjoras, kuris, panašu, nepastebėjo eismo ženklų, „plytos“, kelio ženklinimo, rodiklių...“, – pasakojo Stanislavas Stavickis-Stano.
Anot jo, ši istorija priminė visai neseniai Lietuvą sukrėtusią tragediją.
„Likimo ironija, o gal tiesiog likimas – šiandien ryte mano akį patraukė vienos moters įrašas „Facebook’e“. Ji pati prieš savaitę pateko į siaubingą avariją Molėtų plente, kai į priešpriešinę eismo juostą išvažiavo 93 metų senjoras. Toje tragedijoje žuvo du žmonės. Išlikusi gyva, bet reanimacijoje esanti moteris tame įraše prašo pagalbos. Tai, ką mačiau šiandien, iš esmės nesiskiria – vėl senjoras, vėl priešpriešinė juosta. Tik šįkart, ačiū Dievui, greitis nebuvo didelis“, – rašė muzikantas.
Asmeninė patirtis
Jis pridūrė, kad šioje sankryžoje lankosi kone kasdien, tad situacija jam gerai pažįstama.
„Beje, ši sankryža yra man labai pažįstama – čia stovi mano sporto klubas, tad šia vieta važiuoju beveik kasdien. Ir ne kartą esu matęs panašią situaciją – į priešpriešinę juostą išvažiuojančius senolius... Todėl keliu klausimą – ne piktindamasis, o retoriškai: gal vis dėlto reikėtų sugriežtinti sveikatos patikrinimus atsižvelgiant į amžių? Kaip ir automobiliams – kuo senesni, tuo dažniau turi pereiti techninę apžiūrą“, – svarstė S. Stavickis.
Praėjusios savaitės tragedija Vilniaus rajone
Primename, kad praėjusią savaitę Vilniaus rajone į priešpriešinę juostą išvažiavęs senjoras sukėlė tragišką avariją. Jos metu žuvo du vyrai, dar viena moteris buvo sunkiai sužeista.
Šiuo metu ji gydoma reanimacijoje ir socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame prašo pagalbos.
„Sveiki,
kreipiuosi prašydama pagalbos. Dėl avarijos kuri nutiko antradienį, turiu nutraukti veiklą neribotam laikui ir šiuo metu esu ligoninėje, gydymas nusimato ilgas ir sunkus, reabilitacijos (apie 6 mėnesius). Likau našlė, be darbo, su paskolomis — iki tol dirbau su verslo liudijimu, todėl negaliu tikėtis valstybės paramos. Buvo taip, kad aš buvau vienintelė šeimos maitintoja.
Niekada neprašiau pagalbos, bet dabar darau tai dėl savo vaikų — jų ateitis ir mano grįžimas pas juos man yra svarbiausia. Kiekviena parama, net ir maža, padės padengti gijimo bei pragyvenimo išlaidas. Prašau: pasidalinkite šiuo pranešimu su kitais arba paremkite, jeigu galite. Iš anksto labai dėkoju už supratimą ir pagalbą.
Žemiau pateikiu savo rekvizitus norintiems ir galintiems padėti.“
Norintys padėti moteriai gali paaukoti į šias sąskaitas, kurias ji nurodė savo paskyroje:
Lolita Novikova
Swedbank: LT687300010137235208
SEB: LT457044000336640410
