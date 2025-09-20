Į skandalą įsivėlusio Roberto Javtoko pasisakymus sureagavo Stano: „Atsikabinkit nuo Javtoko“

Žinomas dainininkas Stanislavas Stavickis-Stano savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu apie situaciją, nutikusią Rolando Mackevičiaus laidoje „Nepatogūs klausimai“, kuomet laidos pašnekovu buvo krepšininkas Robertas Javtokas.
Gina krepšininką
Stanislavas Stavickis-Stano savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriame pateikė savo nuomonę apie krepšininko Roberto Javtoko pasisakymą laidoje, kur pats Rolandas Mackevičius patvirtino, jog šis kadras neturėjo patekti į laidą ir pateko per klaidą.
Dainininkas savo įraše rašo:
„Atsikabinkit nuo Javtoko!
Taip, pokalbio su Rolandu Mackevičiumi metu jis pavadino juodaodį „juodu“ ir išdavė, kad jo komandos narė kažkada gyveno su moterimi. Tas pokalbis jokiais būdais neturėjo atsidurti eteryje, juk žodžiai buvo pasakyti asmeniškai Rolandui iki interviu pradžios. Kažkas pakišo Javtokui kiaulę... Nors ir čia, neabejoju, įvyko nesusipratimas.
Aš nemanau, kad yra normalu svaidytis tokiais epitetais, net ir asmeniniame pokalbyje, bet nutinka visko ir priminsiu – šio pokalbio intencija buvo pagirti ir pareklamuoti sportininkę. Nu su teksto dėliojimu gavosi šūdas
Javtokas iš karto atsiprašė, iš karto atsistatydino iš klubo prezidento pareigų. Teisingas, garbingas ir adekvatus žingsnis.
Bet dabar paskelbta, kad „Lietuvos krepšinis“ pradėjo svarstyti Javtoką. Nu tipo atimkim apdovanojimus visus ir titulus, nes prisišnekėjo. Ką jis prisišnekėjo?
Visą gyvenimą žaidęs krepšinį tarp įvairių spalvų žmonių, niekada neturėjęs jokių rasistinių ar seksistinių pasisakymų, Lietuvos moterų krepšiniui atidavęs be galo daug... Dabar Javtokas ėdamas taip, lyg būtų išprievartavęs ką nors tiesioginiame eteryje.
Mums ką, Lietuvoje problemų mažai? Ar mažai realių homofobų ir rasistų? Trečdalis Seimo dabar tokių.
Atsikabinkit nuo Javtoko!“
Primename, kad prieš kurį laiką pasirodė Rolando Mackevičiaus vedama laida „Nepatogūs klausimai“, kurios pašnekovas – buvęs krepšininkas Robertas Javtokas. Pokalbio metu sportininkas prabilo ir apie žinomą Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-van der Horst, sakydamas, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir anksčiau yra „buvusi su moterimi“.
Apie savo pasisakymus jis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Įraše jis pripažino, kad išsakyti žodžiai buvo nederami.
„Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausimuose“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą“, – dalijosi jis.
Skyrė atsiprašymą
Buvęs krepšininkas atsiprašė tiek minėtos krepšininkės bei jos artimųjų žmonių, bet ir krepšinio bendruomenės, kurią jo anksčiau išsakytos mintys šokiravo.
„Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė R. Javtokas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!