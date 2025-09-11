Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Robertui Javtokui įsivėlus į skandalą garsi Lietuvos žurnalistė nutarė netylėti: „Džiaugiatės? Sveikinu!“

2025-09-11 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 13:55

Buvęs krepšininkas Robertas Javtokas neseniai įsivėlė į skandalą, kai viešai kalbėdamas apie žinomą Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-van der Horst, leptelėjo, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir anksčiau yra „buvusi su moterimi“. Po šių žodžių R. Javtokui teko ne tik atsiprašyti, bet ir pasitraukti iš Vilniaus „Kibirkšties“ vadovo pareigų. Tačiau buvusi Lietuvos sporto žurnalistų prezidentė Laima Janušonytė stojo ginti R. Javtoko.

Buvęs krepšininkas Robertas Javtokas neseniai įsivėlė į skandalą, kai viešai kalbėdamas apie žinomą Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-van der Horst, leptelėjo, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir anksčiau yra „buvusi su moterimi“. Po šių žodžių R. Javtokui teko ne tik atsiprašyti, bet ir pasitraukti iš Vilniaus „Kibirkšties“ vadovo pareigų. Tačiau buvusi Lietuvos sporto žurnalistų prezidentė Laima Janušonytė stojo ginti R. Javtoko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savaitgalį pasirodė Rolando Mackevičiaus vedama laida „Nepatogūs klausimai“, kurios pašnekovas – buvęs krepšininkas R. Javtokas.

Robertas Javtokas
Stojo ginti Roberto Javtoko

Pokalbio metu sportininkas prabilo ir apie žinomą Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-van der Horst, sakydamas, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir anksčiau yra „buvusi su moterimi“.

Po šių įvykių socialiniame tinkle pasisakė ir buvusi Lietuvos sporto žurnalistų prezidentė Laima Janušonytė, kuri stojo ginti R. Javtoko teigdama, kad visuomenėje yra kur kas didesnių problemų.

Įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Ar žmogų, savo dorą tautietį, buvusį Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėją, vadybininką, keturių vaikų tėvą Robertas Javtokas, kuris pavadino žmogų juodu, galima nuteisti ir sumaišyti su žemėmis? Ar mes kartais neperlenkiame lazdos? Pirmiausiai tie, kurie provokuoja dėl savo sumauto populiarumo ir tie, kurie pasirengę už menkiausią klaidą sutrypti savo artimą?

Pateikiu „Google“ paaiškinimą: ar pavadinti žmogų „juodas“ yra įžeidimas, rasizmas? *anglų kalba ( pvz., black person) – neutrali, plačiai vartojama, pati juodaodžių bendruomenė ją pripažįsta. *Bet jeigu tai sakoma su panieka ar pravardžiuojant „juodas“ – tuomet tai tampa rasizmu.

Mane irgi keliaujant po Afriką kai kada vadindavo baltąja. Ar aš dėl to įsižeidžiau? Juoda, balta, raudona, tai tik spalvos. Nekiršinkime savo tautos, besivaikydami populiarumo ir netrypkime visko aplink bei nežlugdykime kitų gyvenimų. Atleisti savo artimui yra dorybė. Robertas viešai atsiprašė už savo žodžius ir jis tikrai nejautė neapykantos sakydamas „juodas“. Atleiskim jam.

Beje, tas vedėjas-provokatorius, kuris nekorektiškai uždavinėjo klausimus, ponas Rolandas Mackevičius, ar jam ne gėda? Kodėl jo nesmerkiame ir nekritikuojame? Jis parašė, jog Javtokas nežinojo, kad yra filmuojamas… Keista pozicija.

Su ta perdėtai išpūsta problema, kad juodaodžio negalima vadinti „juodu“, ar tik nebandoma mūsų atitraukti nuo tikrai svarbių problemų, kurių Lietuvoje nestinga? Aš, kaip buvusi Lietuvos sporto žurnalistų prezidentė, esu besąlygiškai PRIEŠ rasizmą, bet šiuo konkrečiu atveju, nematau jokio rasizmo.

Tai, kad Robertas dalyvavo toje man pirmą kartą girdėtoje laidoje ir atsakinėjo visai ne į korektiškus vedėjo (nesu apie jį girdėjusi) klausimus ir leidosi įtraukiamas į pokalbį apie krepšininkės šeimą ir privatų gyvenimą, nėra gerai, bet Jūs gi puikiai žinote lietuvių sugebėjimus narplioti paskalas apie kitus, tai vienas iš mėgstamiausių užsiėmimų…. Ir liaudiškai tariant „ieškoti sliekų ant asfalto“…

Roberto Javtoko karjera sužlugdyta. Džiaugiatės? Sveikinu!

Pasikartosiu. Apsidairykime aplinkui, ar kažkas specialiai nenori atitraukti mūsų dėmesio nuo daug svarbesnių problemų?“ – socialiniame tinkle savo poziciją dėstė L. Janušonytė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Kur čia problema ?
Kur čia problema ?
2025-09-11 14:03
Javtokas nasickaitės vyrą pavadino juodu. Tai jis ir yra juodas , tas vyras, tikrai ne šviesiaplaukis lietuvis, ne ryžas airis, ne blondinas norvegas. Yra juodas žmogelis . gimimo iš Afrikos, ar Lotybų Anerikos. Matyt Nasickaitės tėvelis įsižeidė, tas tai sugeba
Atsakyti
Su rasizmo
Su rasizmo
2025-09-11 14:04
apibrėžimais nuvažiuota iki absoliutaus apsurdo. Gal iš vis uždraus juodą spalvą?
Atsakyti
Taip
Taip
2025-09-11 14:09
Leftistai uždėjo mums visiems c e n z ū rą... net parašyti komentaro negali.
Atsakyti
