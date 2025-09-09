Neapgalvota Roberto Javtoko klaida atvėrė skaudžią Lietuvos žaizdą: kreipiasi į visus

Naujienų portalui tv3.lt psichologas Edvardas Šidlauskas įvertino, kiek tinkama ir etiška viešai komentuoti kito žmogaus asmeninį gyvenimą bei kokią žalą gali sukelti tokie pasisakymai.
Ar Roberto Javtoko pasisakymai gali būti laikomi rasistiniais?
Paklaustas apie tai, ar R. Javtoko pasisakymai apie krepšininkės vyrą yra rasistiški, psichologas E. Šidlauskas paaiškina, kad tai priklauso nuo to, kiek žodyje galima įžvelgti pažeminimo, nuvertinimo ar menkinimo.
„Kas yra patyčios, įžeidimai, diskriminacija ir įvairios smurto formos? Iš esmės tai yra agresija, nutaikyta į konkretų asmenį. Žmogus nepasirinko odos spalvos, tautybės ar gimtinės. Teisti už tai, ko jis nepasirinko, yra nežmogiška ir neteisinga“, – teigia jis.
Psichologo teigimu, reikia visuomet suteikti žmonėms šansą, nepaisant jų socialinės kilmės, tautybės ar valstybės.
„Dažnai sportininkai įsivelia į konkurencijos režimą – sporte, kare, versle emocijos paima viršų ir gali išsprūsti netinkami žodžiai. Svarbu tai pastebėti ir atsiprašyti, ką, kaip suprantu, krepšininkas ir padarė“, – atskleidžia jis.
Viešas kitų asmenų gyvenimo aptarimas – nekorektiškas elgesys
Psichologas pabrėžia, kad kiekvieną empatiškesnį žmogų „užkabina“ neteisybė ir žodžiai, todėl žmonės natūraliai stoja ginti silpnesnį ar nuskriaustą žmogų.
„Jeigu norime palaikyti žmogų – reikia jį palaikyti, o ne peikti ar žeminti skriaudiką. Svarbu reflektuoti visuomenei, kur yra riba, kiek palaikome, o kiek patys tampame smurtautojais“, – sako jis.
Kalbėdamas apie R. Javtoko komentarus, susijusius su kito asmens asmeniniu gyvenimu, pavyzdžiui, išsireiškimą „buvusi su moterimi“, psichologas pabrėžia:
„Tai yra asmeniškumai, nesusiję su profesine veikla. Tikrai nederėtų aptarinėti kito žmogaus asmeninių savybių – biologijos, psichologijos ar šeimos istorijos.
Vertėtų kritikuoti nebent žaidimą, kas susiję su profesija, o ne patį asmenį. Kritikuoti žmogų už odos spalvą ar lytį yra absurdas, nekorektiška, nepriimtina ir neprofesionalu.“
