Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su pokalbyje minima Kamile Nacickaite, ji atskleidė, kaip jaučiasi dėl tokių viešai išsakytų komentarų.
Kamilės Nacickaitės pozicija
Moteris teigė, kad tokie pasisakymai apie ją ir jos šeimą – žeminantys orumą.
„Kibirkšties“ klubo prezidento ir akcininko Roberto Javtoko mintys apie mano asmeninį gyvenimą laidoje „Nepatogūs klausimai“ yra orumą žeminantys, reputacijai kenkiantys bei psichologiškai žalojantys seksistiniai bei rasistiniai teiginiai. Tai nepriimtina jokioje aplinkoje, o ypatingai – darbinėje, sportinėje.
Mano šeima ir privatus gyvenimas yra būtent – privatus. Išsakyti žodžiai daro moralinę ir psichologinę žalą, griauna pasitikėjimą ir kuria nesaugumo jausmą tiek man, tiek kitoms moterims sporte.
Patikėjusi šiuo klubu ir moterų krepšinio ateitimi grįžau iš užsienio žaisti į Lietuvą. Todėl tokie pasisakymai ne tik demoralizuoja mane kaip profesionalią sportininkę, bet ir menkina mano ir mano šeimos įvaizdį.
Robertas Javtokas yra mano dabartinio klubo prezidentas, todėl yra galios pozicijoje ir visi jo vieši pasisakymai turėtų atitikti aukščiausios pagarbos, profesinės etikos ir lyderystės standartus. Taip, Robertas Javtokas viešai atsiprašė, bet moralinė žala padaryta. Nesijaučiu saugi būdama tokioje aplinkoje ir noriu atkreipti dėmesį, kad toks elgesys yra nepriimtinas. Tikiu, kad vadovaujančias pareigas užimantis žmogus turi atsakyti už savo veiksmus – jo elgesys niekada neturėtų tapti mobingo forma.
Ši situacija yra ne tik apie mane. Ji yra apie pagarbą, lygias galimybes ir apie tai, kokią kultūrą mes, kaip sporto bendruomenė, norime kurti. Esu pasiryžusi imtis veiksmų, kad moterims sporte būtų saugu“, – savo pozicija išdėstė Kamilė.
Pasisakė ir Robertas Javtokas
Socialiniame tinkle savo poziciją pasisakė ir Robertas Javtokas, kuris atsiprašė krepšininkės.
„Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausimuose“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą.
Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė jis.
