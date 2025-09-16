Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į skandalą įsivėlęs Robertas Javtokas nutraukė tylą: „Šie laikai – klikų laikai ir dėl jų viskas daroma“

2025-09-16 12:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 12:37

Rugsėjo mėnesio pirmąjį sekmadienį pasirodė Rolando Mackevičiaus vedama laida „Nepatogūs klausimai“, kurioje apsilankė žinomas buvęs krepšininkas Robertas Javtokas. Pokalbio metu sportininkas prabilo ir apie krepšininkę Kamilę Nacickaitę-van der Horst, sakydamas, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir anksčiau „buvusi su moterimi“. Kiek vėliau vyras atsiprašė krepšininkės ir atskleidė, kad nusprendė trauktis iš pareigų krepšinio klube „Kibirkštis“. 

Robertas Javtokas, Rolandas Mackevičius ir Kamilė Nacickaitė (nuotr. asm. archyvo, BNS ir fotodiena)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie šią situaciją R. Javtokas pasisakė ir apsilankęs „15min“ laidoje „Pikenrolas“.

Prakalbo Robertas Javtokas

R. Javtoko komentaras apie Kamilę Nacickaitę-van der Horst buvo išsakytas po laidos filmavimo. Pasak jo, tai neturėjo pasiekti viešumos, tačiau jis labai apgailestavo dėl tokių žodžių.

„Net nežinau nuo ko pradėti, dabar jau baisu vėl kažkur tai prisibazarinti. Iš tikrųjų, tai buvo privatus pokalbis po laidos, kurį iškarpė ir sudėjo į priekį – nežinau, šie laikai gal yra tų klikų, laikų laikai ir dėl jų viskas yra daroma. Tai nebuvo kažkoks oficialus pokalbis, ką aš norėjau išviešinti“, – kalbėjo tinklainėje jis.

Kiek vėliau jis prisipažino, kad norėjo asmeniškai pakalbėti su Kamile ir jos atsiprašyti.

„Neturėjau taip pasielgti ir dėl to tikrai nuoširdžiai atsiprašiau Kamilės. Bandžiau susitikti su ja. Manau, kad jai dar per daug karšta, ji nenorėjo. Už tai atsiprašiau“, – teigė vyras.

Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt susisiekus su pokalbyje minima Kamile Nacickaite, ji atskleidė, kaip jaučiasi dėl tokių viešai išsakytų komentarų.

Kamilės Nacickaitės pozicija

Moteris teigė, kad tokie pasisakymai apie ją ir jos šeimą – žeminantys orumą.

„Kibirkšties“ klubo prezidento ir akcininko Roberto Javtoko mintys apie mano asmeninį gyvenimą laidoje „Nepatogūs klausimai“ yra orumą žeminantys, reputacijai kenkiantys bei psichologiškai žalojantys seksistiniai bei rasistiniai teiginiai. Tai nepriimtina jokioje aplinkoje, o ypatingai – darbinėje, sportinėje.

Mano šeima ir privatus gyvenimas yra būtent – privatus. Išsakyti žodžiai daro moralinę ir psichologinę žalą, griauna pasitikėjimą ir kuria nesaugumo jausmą tiek man, tiek kitoms moterims sporte.

Patikėjusi šiuo klubu ir moterų krepšinio ateitimi grįžau iš užsienio žaisti į Lietuvą. Todėl tokie pasisakymai ne tik demoralizuoja mane kaip profesionalią sportininkę, bet ir menkina mano ir mano šeimos įvaizdį.

Robertas Javtokas yra mano dabartinio klubo prezidentas, todėl yra galios pozicijoje ir visi jo vieši pasisakymai turėtų atitikti aukščiausios pagarbos, profesinės etikos ir lyderystės standartus.

Taip, Robertas Javtokas viešai atsiprašė, bet moralinė žala padaryta. Nesijaučiu saugi būdama tokioje aplinkoje ir noriu atkreipti dėmesį, kad toks elgesys yra nepriimtinas.

Tikiu, kad vadovaujančias pareigas užimantis žmogus turi atsakyti už savo veiksmus – jo elgesys niekada neturėtų tapti mobingo forma.

Ši situacija yra ne tik apie mane. Ji yra apie pagarbą, lygias galimybes ir apie tai, kokią kultūrą mes, kaip sporto bendruomenė, norime kurti. Esu pasiryžusi imtis veiksmų, kad moterims sporte būtų saugu“, – savo pozicija išdėstė Kamilė.

Pasisakė ir Robertas Javtokas

Socialiniame tinkle savo poziciją pasisakė ir Robertas Javtokas, kuris atsiprašė krepšininkės. „Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausimuose“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą.

Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė jis.

Antiklick
Antiklick
2025-09-16 12:50
Kodėl niekas nereikalauja Mackevičiaus atsakomybės? Kodėl kalčiausias lieka Javtokas? Taip, nederėjo sakyti to, ką jis pasakė, bet jis tai padarė PO oficialaus filmavimo. Kodėl šis epizodas buvo įmontuotas į laidą? Suprantama, Robertas nenori kelti daugiau bangų, bet realiai tai vertėtų laidos kūrėjus paduoti į teismą už slaptą filmavimą ir tos medžiagos naudojimą.
Atsakyti
Javtokui
Javtokui
2025-09-16 12:40
Nereikėjo eiti į tokią laidą. Juk išdūrė akivaizdžiai. Javtokui bus pamoka. O kitiems įspėjimas, į kokias laidas neiti. Nes kai ir juos išdurs, tikrai bus galima sakyti kad patys kalti
Atsakyti
shaman
shaman
2025-09-16 12:43
garbetroska radistas Rolandas Javtoka pakiso… Idomu, ar eis dar kas pas ji i laidas?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
