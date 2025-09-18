Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Lietuvos krepšinis“ pradėjo drausminę bylą Javtokui

2025-09-18 17:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 17:15

Po krepšininkės Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst skundo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) ketvirtadienio posėdyje nutarė pradėti drausminę bylą Robertui Javtokui.

Robertas Javtokas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

3

„Lietuvos krepšinio sistemoje, už kurią esame atsakingi, negali būti vietos jokioms rasistinėms, seksistinėms ir kito asmens teises žeminančioms apraiškoms“, – pranešime teigė komisijos pirmininkas Tomas Jasevičius.

Pasak jo, dėl R. Javtoko pasisakymų situaciją nagrinės pasaulinės FIBA biuro atsakingi organai, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bei Vilniaus miesto savivaldybės atsakingi pareigūnai.

Kaip pranešė asociacija, R. Javtokui suteiktas 7 kalendorinių dienų terminas pateikti paaiškinimus dėl skundo bei atsakyti į papildomus klausimus.

EDAK pabrėžia, kad etikos ir drausmės klausimai bus sprendžiami ne formaliai, o siekiant realiai stiprinti Lietuvos krepšinio bendruomenės pasitikėjimą etikos standartų laikymusi.

Komisiją sudaro Lietuvos krepšinio lygos (LKL) generalinė direktorė Rasa Liuimienė, advokatas Andrius Būdvytis, Lietuvos profesionalių krepšininkų asociacijos vykdantysis direktorius Laimonas Kisielius, treneris Dalius Ubartas ir Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos prezidentas Tomas Jasevičius.

Drausminės bylos nagrinėjimo posėdis planuojamas rugsėjo 29 d. 

