  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rietave žuvusio vyro motina atsisakė palikti avarinės būklės namą: „Sudėtinga buvo“

2025-09-23 11:42 / šaltinis: BNS
2025-09-23 11:42

Rietavo meras Antanas Černeckis sako, kad apie sugriuvusio namo būklę buvo žinoma seniai, tačiau jame gyvenanti moteris ir per nelaimę žuvęs jos sūnus griežtai nesutiko išsikelti.

Sugriuvo namas prie Rietavo

Rietavo meras Antanas Černeckis sako, kad apie sugriuvusio namo būklę buvo žinoma seniai, tačiau jame gyvenanti moteris ir per nelaimę žuvęs jos sūnus griežtai nesutiko išsikelti.

0

„Būtinai reikalavom, kad išsikeltų, jau ten šiaip avarija buvus kažkada. Bet išvarė mus iš kiemo, surašėm protokolą ir viskas tuo baigėsi“, – BNS antradienį teigė savivaldybės meras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Puikiai žinojo ir socialiniai darbuotojai, ir kaimo seniūnas. Bet kad ji nebendradarbiavo, nėjo į kalbas. Sudėtinga su ja labai buvo“, – pridūrė meras.

Avarinės būklės dviejų aukštų pastatas Žeberių kaime sugriuvo antradienio naktį. Ryte griuvėsiuose rastas negyvas vyras.

Pasak A. Černeckio, kol kas neaišku, kokia pagalba bus suteikta name gyvenusiai senjorei.

„Jos protas... Dabar eina karvių melžti. Sūnų ištraukė, bet ji tvarkosi ūkį, jai ūkis svarbu“, – kalbėjo jis.

Anot ugniagesių, nelaimės metu įgriuvo dalis pastato stogo, suvirto gelžbetoninės perdangos, sienos ir laiptai.

