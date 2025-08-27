Vyras pasiryžo papasakoti, ką jam vaikystėje darė žinomas politikas: „Buvom turnyre Jūrmaloje“

Veido prieš filmavimo kamerą nerodantis beveik pusamžis vyras pasiryžo papasakoti kaip prieš 30 metų būdamas paaugliu nukentėjo nuo tuomet labai artimo žmogaus. Tai buvo Varėnos sporto mokyklos rankinio treneris Vidas Mikalauskas, iki 2018 metų buvęs socialdemokratų partijoje, ilgametis Varėnos rajono meras, parlamentaras, dabar ir Varėnos tarybos narys.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Buvom turnyre Jūrmaloje (Latvijoje), treneris vaikščiojo po kambarius ir neva tikrino, ar visi miega. Užėjęs pas mus į kambarį apsižiūrėjo, ar visi kiti miega, numovė kelnes, apatinius ir pradėjo lytinius organus čiupinėti... Tuo pasinaudojo tenkindamas savo seksualinę aistrą“, – tikino nukentėjusysis.
Po to sekė ir kiti kartai – 30 metų senumo istoriją prisimena vyras – viena itin įstrigo atmintin:
„Jis tuo metu, gal pavartojęs alkoholio, nes kvapas buvo, naktį atėjo į mūsų kambarį, miegojom 5-7 ir šalia manęs tuščia lova buvo, ir atėjęs, nieko nesakęs, pradėjo masturbuot, pradėjo čiulpt ir į ausį aiškino, kad čia viskas normalu, kad taip daro milijonas žmonių.“
Dar šlykščiau buvo, kai į tėvus tinkantis vyras savo auklėtiniui esą liepė tenkint jį...
„Masturbuot, čiulpt“, – pridūrė liudininkas.
Seimo narys atlygino žalą tik pinigais
V. Mikalausko seksualinis priekabiavimas kažkada buvusioje sporto bazėje ir ne tik, kaip sako vyras, tęsėsi maždaug 4 metus. Tačiau prisipažinti anuomet suaugusiems jis esą negalėjo – tai būtų reiškę jo, kaip pradedančio rankininko karjeros pabaigą. Baigęs mokyklą vyras išsikėlė į Vilnių, ir istoriją būtų pamiršęs, jeigu ne atsitiktinumas, kaip sako – 2007 metais jis V. Mikalauską sutiko gatvėje ir pareikalavo atlyginti patirtą skriaudą.
„Jis pripažino, kad taip, kaltas, apsiėmė žalą kompensuoti. Žalos sumos nebuvo, bet buvo kalba, kad sudarytų sąlygas vaikų mokslus apmokėti, nes dėl tokios patirties tu gyvenime kitų galimybių netekai. Vienas pagrindinis dalykas buvo, kad jis turėjo nuvažiuoti, prisipažinti ir atsiprašyti tėvų. Jis to niekada nepadarė“, – pareiškė vyras.
Ir įrodo – vyras iš V. Mikalausko 2007 metais gavo 500 litų. Tiesa, tuomet skriaudikas, kaip sako vyras, mokėjimo paskirtyje nurodė „paskola“ ir viskas. Iki 2015 metų, kaip sako vyras, tyla.
O buvęs rankininkas ėmėsi ieškoti teisybės. 2015 metais, kai V. Mikalauskas prisiekė Seime ir pabuvo metus parlamentaru, priekabiavimą paauglystėje patyręs vyras kreipėsi į, kaip sako, tuomečius skriaudiko bendrapartiečius – Algirdą Sysą, Ireną Šiaulienę, Algimantą Salamakiną, kreipėsi ir į Prezidentūrą, esą siekdamas parodyti, koks žmogus dalyvauja politikoje, bet išgirstas nebuvo. Į jo laiškus niekas neatsakė.
„Jis atlėkė vėl tartis. Kadangi tuo metu buvo Seimo narys, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas, jis mano projektą „Olimpinis kelias“ įtraukė į sporto metų programą, per Lietuvos tautinį olimpinį komitetą išrūpino finansavimą. Bet jau tada jam sakiau, kad tai nėra jo paties asmeninės atsakomybės prisiėmimas“, – komentavo vyras.
Į kampą remiamas pedofilija įtariamas V. Mikalauskas, kaip sako liudytojas, piniginę plačiau pravėrė 2022 metais. Kelerius metus – iki 2024 metų – vyrui jis pervedinėjo esą po kelis šimtus eurų. Tačiau prieš metus esą mokėjimus nutraukė. Tad vyras ir nutarė istoriją paviešinti „Merkio krašte“.
Mikalauskas neigia kaltinimus dėl pedofilijos
Prie kryžiaus kalamas, rugpjūčio 10 dieną 70-ties sulaukęs V. Mikalauskas dievagojasi esą šmeižiamas, jis sako neužsiiminėjęs pedofilija ir gyvena ramia sąžine.
„Nu kaip ramia – kai apkakoja, tokius kaltinimus, tai yra patys šlykščiausi, aš pripratęs, 30 metų mane įvairiais būdais atakavo politiniai oponentai“, – aiškino Varėnos tarybos narys V. Mikalauskas.
Tiesa, jis neslepia vieno fakto – prisipažįsta smurtavęs anuomet prieš vyrą, paviešinusį istoriją.
„Turėjau su juo tokį konfliktą, kai jis atėjo į varžybas išgėręs, teko panaudoti net ir fizinę jėgą. Aš gyniausi, nes jis buvo labai įžūlus“, – atviravo tarybos narys.
„Varžybų metu sužaidžiau ne taip, kaip treneris tikėjosi ir Varėnos profesinės mokyklos salėje nusitempė į tamsų kambariuką, ir su gumine šokdyne paėmė ir ataudė“, – tvirtino nukentėjęs.
Bendražygių požiūris į metamus kaltinimus
Kad ir kaip viskas būtų, buvęs V. Mikalausko bendrapartietis Algirdas Sysas šioje istorijoje kol kas mato vieną išeitį – V. Mikalauskui tiesiog atsisakyti tarybos nario mandato, nes socialdemokratus jis paliko prieš 7 metus.
„Tokiu keliu reikia eiti, tada neužtrauki problemų nei partijai, nei bičiuliams, kurie po to turi atsakinėti, ar čia etiška, ar neetiška. Man atrodo, kad tokiais kaltinimais į kairę ir į dešinę žmonės nesimėto“, – teigė Seimo narys, socialdemokratas Algirdas Sysas.
Tik štai V. Mikalauskas kol kas savo munduro skalbti neskuba.
„Tarybos narys, šiai dienai eidamas pareigas, nesiima jokios iniciatyvos įrodyti, kad tai yra neteisybė. Jis priima sprendimus, aktualius mūsų rajono žmonėms, gauna atlyginimą ir sėdi toje pačioje salėje, kur sėdi ir kiti garbingi tarybos nariai“, – sakė Varėnos vicemeras Alvydas Verbickas.
Policija apklausė kaltinimus metusį vyrą, tačiau tyrimas, kaip jis sako, pradėtas nebuvo, mat V. Mikalausko istorijoms suėjęs senaties terminas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:
Bernai jūs blia diedo gyrto atsumti negali sportininkai vadinasi:D