Pareigūnai sulaikė pedofilą Latvijoje: paaiškėjo, kur internete surasdavo aukas

Labiausiai šokiruoja tai, kad pedofilas dirbo su vaikais – mokytojavo, be to, pats buvo pavyzdingas tėvas, apie kurio liguistus įpročius niekas nė neįtarė. Teisėsauga įspėja vaikų tėvus labai atidžiai stebėti, kokiose interneto svetainėse jų vaikai leidžia laisvalaikį, nes pedofilai ten nesnaudžia.
Latviją sukrėtė neregėtas pedofilijos skandalas, o pareigūnų piešiamas pedofilo portretas – sukrečia. Jis 37 metų šeimos žmogus – vedęs ir turintis vaikų, net ir sulaikymo metu dirbęs mokytoju. Seksualinius nusikaltimus nuo 2016 metų šis pedofilas vykdė net 8 metus, iki kol buvo sulaikytas. Tačiau nei darbe, nei šeimoje, nei pažįstamų rate niekas neįtarė, kad šis vyras turi tokių liguistų polinkių ir apibūdino jį kaip „įkvepiantį ir paslaugų“.
Pareigūnų teigimu, nei savo vaikų, nei mokinių jis neišnaudojo, o aukas susimedžiodavo tiek internete, tiek gatvėje netoli savo namų. Pareigūnai pedofilą sulaikė dar sausį. Kol prokurorai tiria bylą, pedofilas yra suimtas, tačiau duoti parodymus atsisako.
„Vienu atveju įtariamajam buvo patikėta prižiūrėti vaiką, o jis jį seksualiai išnaudojo. Iš viso nustatytos 185 aukos, didžioji dalis jų užverbuotos internetu užsienio šalyse, todėl bendradarbiaujame su Europolu ir bandome nustatyti šių vaikų tapatybes. Nė vienas iš tėvų nesikreipė į policiją su pareiškimu. Visi tėvai buvo labai sukrėsti, sužinoję, kad jų vaikai buvo išnaudojami“, – komentavo kibernetinių nusikaltimų departamento 1-ojo skyriaus viršininkas Janis Markins.
Pedofilas aukas rasdavo šiuose portaluose
Paaiškėjo, kad pedofilas slapta įrašinėjo vaizdo pokalbius su vaikais internete, kurių metu įkalbėdavo juos nusirengti. Aukos daugiausia 5-12 metų mergaitės. 37 metų pedofilas jas dažniausiai surasdavo „Skype“, „OmeTV“, „Omegle“ pažinčių svetainėse. Kartais jis apsimesdavo paaugliu, kartais savo amžiaus neslėpė. Savo namuose jis buvo įrengęs specialią nuotolinio darbo studiją, o jo kompiuteryje pareigūnai rado beveik 6000 paties sukurtų vaikų pornografijos vaizdo įrašų bei nuotraukų, taip pat internete surinktos medžiagos su zoofilija.
„Tamsiajame tinkle „Darknet“ jis domėjosi, kaip geriausiai suvilioti ir išnaudoti vaikus, ten praleido daug laiko“, – teigė J. Markins.
Vyras taip pat priekabiavo prie vaikų savo kaimynystėje – nesiūlė pinigų, saldainių ar ko nors panašaus, tiesiog priėjęs užmegzdavo pokalbį, susidraugaudavo, o paskui išnaudodavo mergaites pornografinės medžiagos kūrimui, filmuodavo intymias mažamečių kūno dalis. Tai, pasak Latvijos pareigūnų, vyko 2016 ir 2017 metais. Pedofilo gyvenamąją vietą – miestą ir net regioną – policija slepia, siekiant apsaugoti išnaudotus vaikus.
„Jis buvo atidus ir atsargus žmogus. Be to, pats turėjo vaikų, galbūt dėl to ilgą laiką ir nesukėlė įtarimų.
Tikrai nemanau, kad jis išeis į laisvę. Kai kurie vaikai nesuprato, kad jais buvo manipuliuojama, nesuprato, kas su jais vyksta“, – tikino ekspertas.
Policija ragina tėvus ypač rūpintis vaikais – daugelis jų naudojasi internetinėmis pokalbių platformomis, nes nori bendrauti su bendraamžiais, tačiau būtent jose dažnai tyko pedofilai, kurie gudriais ir žiauriais metodais vaikus įtraukia į savo tinklą ir išnaudoja juos metų metus, niekam apie tai nežinant.
