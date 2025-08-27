Buvusį Varėnos merą pasivijo pedofilijos skandalas: kaltinimai šiurpūs, šis juos kategoriškai neigia

Jį pedofilija kaltina buvęs jo rankinio auklėtinis.
Buvusį merą pasivijo pedofilijos skandalas
Teigiama, kad galimi įvykiai vyko prieš maždaug 30 metų, kai V. Mikalauskas dirbo rankinio treneriu. Vyras, kreipęsis į šalies socialdemokratus, prezidentą bei Varėnos tarybą, atvirai nurodo, kad būdamas vyresniųjų klasių moksleiviu buvo tvirkinamas trenerio.
„Irena Mikalauskienė tuo metu vadovavo Varėnos sporto centrui. Jos įstaigoje dirbo pedofilas treneris Vidas Mikalauskas. Ironiška, jog šis treneris buvo jos vyras. I. Mikalauskienė turėjo pareigą apsaugoti nepilnamečius berniukus, tačiau jokių priemonių nesiėmė“, – rašoma jo kreipimesi į Varėnos tarybos narius.
Į teisėsaugą ir savivaldybę vyras buvo kreipęsis dar 2015 metais, o 2025-aisiais tai padarė dar kartą. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas, tačiau tokio pobūdžio nusikaltimams jau yra suėjęs senaties terminas.
Portalui AlytusPlius.lt kalbintas V. Mikalauskas kategoriškai neigia visus jam metamus kaltinimus.
„Mano sąžinė rami. Tų dalykų aš nedariau“, – teigė jis.
Antradienį Varėnos taryboje buvo perskaitytas pareiškimas, raginantis V. Mikalauską atsisakyti mandato. Tačiau politikas tvirtina to nedarysiantis – jis konsultuojasi su advokatais ir ruošiasi teisminiam procesui.
V. Mikalausko, Varėnos vicemero A. Verbicko ir galimai nukentėjusio asmens interviu – videoreportaže.
Autoriai: Daina Baranauskaitė, Kastytis Skrabulis, Edita Vilkelienė
