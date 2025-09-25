Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: Lietuva jautriai saugo savo žydų bendruomenės istorinį paveldą

2025-09-25 20:50 / šaltinis: BNS
2025-09-25 20:50

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva saugo savo žydų bendruomenės istorinį paveldą, vertina Lietuvos žydų indėlį į valstybingumą.

Valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija Prezidentūroje

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva saugo savo žydų bendruomenės istorinį paveldą, vertina Lietuvos žydų indėlį į valstybingumą.

1

Taip jis kalbėjo ketvirtadienį Niujorke susitikęs su Amerikos žydų komiteto vykdomuoju direktoriumi Theodore‘u Eliotu Deutchu ir pagrindinių JAV žydų organizacijų atstovais.

„Susitikimo metu Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva jautriai saugo savo žydų bendruomenės istorinį paveldą, atmintį apie Holokausto aukas ir vertina Lietuvos žydų indėlį į valstybingumą“, – rašoma Prezidentūros išplatintame pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pasak šalies vadovo, šiandien kuriama ateitis turi būti grindžiama pagarba žmogaus orumui, tolerancija ir teisingumu, o stiprūs partneriai padeda šias vertybes ginti tarptautiniu mastu“, – sako Prezidentūra.

Pasak Prezidentūros, susitikime taip pat aptarti Lietuvos ir Izraelio santykiai bei saugumo situacija Artimuosiuose Rytuose.

„Prezidentas patvirtino Lietuvos paramą tolesniam bendradarbiavimui su Izraeliu gynybos, saugumo, švietimo ir kultūros srityse. Valstybės vadovas pasmerkė teroristės grupuotės „Hamas“ atakas prieš Izraelį ir pabrėžė, kad Lietuva palaiko Izraelio teisę gintis pagal tarptautinę teisę“, – rašoma pranešime.

Prezidentas parėmė JAV, Kataro ir Egipto tarpininkaujamas derybas dėl paliaubų ir įkaitų išlaisvinimo Gazos Ruože.

„Lietuvos vadovas pabrėžė būtinybę skubiai gerinti humanitarinę padėtį Gazos Ruože, užtikrinti medicininę pagalbą ir evakuaciją bei pakartojo Lietuvos paramą dviejų valstybių sprendimui kaip vieninteliam ilgalaikės taikos keliui“, – teigia Prezidentūra.

Susitikimo metu šalies vadovas taip pat akcentavo, kad Ukrainai šiandien būtina visos tarptautinės bendruomenės parama – finansinė, karinė ir politinė.

„Prezidentas padėkojo JAV žydų organizacijoms už ilgalaikį dėmesį Lietuvai ir paramą bendroms demokratijos, saugumo ir laisvės vertybėms“, – rašoma pranešime.

