Lietuvė už pietų patiekalą sumokėjo 42 dolerius: „Jokiam košmare nesapnavau“

Nustebino kaina
Ji neslėpė, kad kaina – šokiravo.
„Nemeluoju, aš tik už šitą sumokėjau 42 dolerius. Taip, jūs išgirdote teisingai, šiandien aš sugalvojau papietauti Holivudo žvaigždžių mėgstamiausioje parduotuvėje Erewhon, apie kurios karštą barą kalba visas miestas.
Ir taip, jis tikrai yra įspūdingas. Sakoma, kad tai yra aukščiausios kokybės ingredientai, bet kad tai kainuos 42 dolerius – aš jokiam košmare nesapnavau. Bet kelio atgal jau nėra, tad išbandom“, – kalbėjo ji.
Nerija ragavo žuvį, makaronų apkepą, salotas ir tešloje keptus kalafijorus.
Žuvis merginai patiko, tačiau visa kita – nesužavėjo.
„Kaip jums? Ar atrodo verta? NE“, – atsakė ji.
