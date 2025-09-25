Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvė už pietų patiekalą sumokėjo 42 dolerius: „Jokiam košmare nesapnavau“

2025-09-25 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-25 13:55
2025-09-25 13:55

JAV gyvenanti lietuvė Nerija išbandė žvaigždžių pamėgtą, vieną brangiausių pasaulio parduotuvių. Už patiekalą ten mergina sumokėjo nemenką sumą ir įvertino, ar maistas vertas tokių pinigų.

Nerija (nuotr. Instagram ir nuotr. SCANPIX)

JAV gyvenanti lietuvė Nerija išbandė žvaigždžių pamėgtą, vieną brangiausių pasaulio parduotuvių. Už patiekalą ten mergina sumokėjo nemenką sumą ir įvertino, ar maistas vertas tokių pinigų.

5

Vaizdo įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram ir sutiko juo pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Nustebino kaina

Ji neslėpė, kad kaina – šokiravo.

„Nemeluoju, aš tik už šitą sumokėjau 42 dolerius. Taip, jūs išgirdote teisingai, šiandien aš sugalvojau papietauti Holivudo žvaigždžių mėgstamiausioje parduotuvėje Erewhon, apie kurios karštą barą kalba visas miestas.

Ir taip, jis tikrai yra įspūdingas. Sakoma, kad tai yra aukščiausios kokybės ingredientai, bet kad tai kainuos 42 dolerius – aš jokiam košmare nesapnavau. Bet kelio atgal jau nėra, tad išbandom“, – kalbėjo ji.

Nerija ragavo žuvį, makaronų apkepą, salotas ir tešloje keptus kalafijorus.

Žuvis merginai patiko, tačiau visa kita – nesužavėjo.

„Kaip jums? Ar atrodo verta? NE“, – atsakė ji.

kokį š---
kokį š---
2025-09-25 14:00
jūs čia spausdinat... Dugnas.
Atsakyti
k
k
2025-09-25 14:07
ziauru kokius straipsnius raso.. skaitau uzsienio dienrascius gyvenime nepamatytum tokiu nesamoniu.
Atsakyti
