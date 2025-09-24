Elegancija stebinanti 85-erių Vanda Statkevičienė išdavė jaunatviškumo paslaptį: štai ką daro

Kalbėdama apie veido priežiūros ir plaukų procedūras, ji atskleidė, kad tokių nesidaro.
„Nei veido, nei plaukų procedūrų nedarau. Čia mano pačios plaukų daug. Aš labai storas kasas turėjau jaunystėje, o dabar plaukams nieko nedarau. Tik mėgstu nueiti į masažus ir pažadėjau sau, kad netrukus pradėsiu lankyti baseiną“, – dalijosi ji.
Ryto rutina ir amžiaus reikšmė
Vienas svarbiausių jos dienos pradžios ritualų – makiažas. Anot pašnekovės, kosmetinę vežasi visur, net į ligoninę.
„Mano rytas visada prasideda nuo makiažo. Negaliu nieko daryti nesusitvarkiusi veido. Kai susitvarkau – pati sau patinku ir diena, ir nuotaika iš karto geresnė. Jau toks žmogus esu. Makiažą vežuosi visur – net į ligoninę pasiimu kosmetinę.
Atsimenu, kažkada gulėjau ligoninėje ir laukiau operacijos, todėl negalėjau dažytis, bet tada netikėtai operaciją atšaukė. Iškart nuėjau susitvarkyti veido, pasidažyti lūpų. Tada ateina seselė ir sako: „visgi operuosim“. Teko valytis tas ryškias lūpas“, – su šypsena prisiminė V. Statkevičienė.
Pasak Vandos, amžius jai – nieko nereiškia. Dienas ji mėgsta leisti turiningai, daug judėti, turi įvairių veiklų, kurios neleidžia užsisėdėti vietoje.
„Man amžius yra tik skaičius. Aš visiškai nesigėdiju, kad man, pavyzdžiui, virš 80 metų. Žinoma, vakare jau pavargstu, jėgos blėsta, kelius kartais skauda, bet dieną aš negaliu gulėti – lova mano priešas. Kai daug lakstau per dieną, aš nenoriu ilsėtis – tada jaučiuosi silpna.
Esu operavusis stuburą, tai buvo sunkiau. Tačiau aš vis tiek randu veiklos: važiuoju į turgų, į bazę, namuose randu ką veikti, susitinku su žmonėmis. Jei ilgiau paguliu, iš karto jaučiuosi serganti“, – sakė ji.
Jaunatviškumo receptas
Moteris išskyrė svarbiausią jaunatviškumo paslaptį – nuolatinį judėjimą.
„Judėjimas man suteikia gyvybingumo, jei vieną dieną nieko neveikiu, pajuntu, kad „kaulai sustingsta“. Judėjimas mano ilgaamžiškumo ir jaunatviškumo paslaptis. Jei reiktų visa dieną lovoje gulėti, išeičiau iš proto“, – dalijosi mintimis Vanda.
Ji papasakojo, kad dėl savo aktyvaus gyvenimo būdo sulaukia ir sūnaus juokingų klausimų.
„Visa dieną kažką veikiu, o ir miegoti einu vėlai. Juozas net juokiasi, sako: „tai kada jau miegoti eisi, naktinuke? “ Mes turime tokį ritualą – nenueiname miegoti vienas kitam nepasakę labanakt“, – papasakojo pašnekovė.
Savitas stilius
Vandos sūnaus, garsaus dizainerio, laukia Paryžiaus mados savaitė. Pašnekovė atskleidė, kad šis laikotarpis jam reikalauja daug susikaupimo.
„Juozas dabar dirba ilgai, iki vėlumos, kartais iki 3-4 valandų nakties. Į Paryžių žadu vykti ir aš“, – teigė ji.
Kalbėdama apie savo elegantišką stilių, ji papasakojo, kad kartais nuomonės su sūnumi išsiskiria.
„Man patinka rengtis savitai, turiu savo stilių. Nemėgstu tų plačių kelnių ar sijonų, kur dabar labai madinga. Esu mažutė, nedidelė, man jie netinka. Sakau Juozui: „Nesiūk man tų madingų, pasiūk paprastas tiesias kelnes“, – kalbėjo moteris.
Mama – sunkiausia klientė
Ji papasakojo ir istoriją, kai sūnus pasiuvo drabužius ne pagal mamos norus.
„Juozas visada juokiasi, kad aš sunkiausia jo klientė. Pavyzdžiui, siuvo man juodą suknelę. Aš prašiau mažų angliškų kalnieriukų, o jis padarė didelius, nes taip madingiau. Man nepatiko – ir viskas. Jis sako: „Mama, gražu.“
Aš atsakiau: „Tau gražu, Juozai, bet man negražu.“ Visada laikausi savo. Man patinka, kad drabužiai būtų kuklūs, paprasti. Nemėgstu nei labai plačių, nei labai prigludusių, nei per ilgų. Turi būti taip, kaip jaučiuosi patogiai ir gražiai“, – sakė V. Statkevičienė.
Jos teigimu, iš sūnaus dažnai sulaukia replikų apie jos pasirinktus įvaizdžius, tačiau nepaisant to, ką jis sako, Vanda turi tvirtą poziciją.
„Būna taip, kai atvažiuoju pas Juozą, jis sako: „Mama, šaunuolė, kaip gražiai susiderinai, kaip gražiai atvažiavai.“ O kartais sako: „Mama turi tiek rūbų, bet kartais atrodo, lyg iš kaimo atvažiavai.“ Tada jau man pasidaro juokinga – juk aš pati žinau, kas man gražu, o kas ne“, – pasakojo Vanda.
Ji įvardijo, kad stiliaus patarimų Juozo pasiklausia tik ypatingomis progomis.
„Kodėl neklausiu jo patarimo prieš rengdamasi? Nenoriu jo trukdyti. Pavyzdžiui, važiuojant į Paryžių, norėjau rengtis raudoną kostiumėlį. Man labai gražu. O jis sako: „Mama, ne, netiks prie kolekcijos. Dėkis tamsią mėlyną, baltą maikutę, juodus batelius ir juodą švarkelį.“ Tai va – tokiais atvejais aš tikrai jo paklausau.
Bet šiaip kasdien – ne. Man nesinori trukdyti, o ir jis nemato, kaip aš rengiuosi ar ką perku. Į bazę, parduotuves, į „Akropolį“ – visur lakstau viena. Juozas daugiau pataria tik ypatingoms progoms, o kasdienybėje – viską renkuosi pati“, – neslėpė ji.
Ryšys su sūnumi
Garsaus dizainerio mama papasakojo ir apie jų ryšį. Pasak jos, sunkus vaiko atėjimas į šeimą susaistė juos tvirčiau – taip buvo nuo Juozo vaikystės.
„Esame tikrai labai artimi. Visą laiką vakare – labanakt, bučiukas. Nuo mažų dienų turim tą ryšį. <...> Nėštumo metu gulėjau ligoninėje beveik visus mėnesius, buvo labai sunku. Jis mažas buvo labai silpnas, dažnai sirgdavo, tad aš jį lepinau, žiūrėjau, rūpinausi. Todėl visada buvom artimi, tas ryšys susiformavęs jau prieš daug metų. Ir dabar kalbamės, bendraujame kiekvieną dieną“, – atviravo pašnekovė.
Moteris sakė, kad mėgstamiausias judviejų ritualas – žiemos švenčių šventimas. Tuo metu atmosfera namuose tampa ypatinga.
„Kūčios ir Kalėdos Juozui yra viskas. Velykos nelabai patinka, bet Kūčios ir Kalėdos – silpnybė. Nuo mažų dienų jam patikdavo eglutę puošti, pats prisipaišydavo piešinukų, norėdavo juos kabinti. Kiaušinius visokiomis technikom puošdavo. Jam labai smagu tokie dalykai. Ir dabar taip pat švenčiame kartu, jaukiai“, – šypteli moteris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!