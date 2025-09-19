Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Pirmojoje „Lietuvos talentų“ laidoje – teisėjus sužavėjęs mokytojas ir jo mokiniai: „Nekilo klausimų, ar turite talentą“

2025-09-19 10:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 10:45

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės eteryje vėl užsidegs scenos šviesos – grįžta „Lietuvos talentai“! Naujas sezonas pažada netikėtumų ir pačių ypatingiausių talentų, kurie gali nustebinti ne tik žiūrovus, bet ir teisėjus. Kiekviena laida – tai galimybė pamatyti, kaip scenoje gimsta tikri stebuklai. Tapkite šių talentų kelionės dalimi nuo pat pirmos laidos iki finalo!

„Lietuvos talentai“

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės eteryje vėl užsidegs scenos šviesos – grįžta „Lietuvos talentai“! Naujas sezonas pažada netikėtumų ir pačių ypatingiausių talentų, kurie gali nustebinti ne tik žiūrovus, bet ir teisėjus. Kiekviena laida – tai galimybė pamatyti, kaip scenoje gimsta tikri stebuklai. Tapkite šių talentų kelionės dalimi nuo pat pirmos laidos iki finalo!

0

Kiekvienas dalyvis šiame projekte – ypatingas, o teisėjai – pasiruošę padėti jų talentams skleistis. Tačiau kas pirmojoje, premjerinėje naujojo sezono laidoje, labiausiai užburs žiūrovus?

Naujas sezonas – nauji veidai ir teisėjų kėdėse! Šiame sezone išvysime TV laidų vedėją ir atlikėją Marijų Mikutavičių, po pertraukos sugrįžusią dainininkę Rūtą Ščiogolevaitę bei du naujus veidus: režisierę-choreografę Anželiką Choliną ir aktorių Vytautą Rumšą jaunesnįjį. Kiekvienas iš jų bus pasiruošęs atrasti išskirtinius talentus, patarti, įkvėpti ir padrąsinti dalyvius siekti savo svajonių.

Įvairūs telantai

Premjerinė laida, kurią išvysime jau šį sekmadienį, pažers daugybę talentų. Įspūdingą pasirodymą surengs ir pučiamųjų ansamblis „Biržų Blėkvaris“. Šešių žmonių grupę sudaro penki jaunieji muzikantai ir jų patyręs mokytojas – būtent jis subūrė jaunus žmones mokytis varinių pučiamųjų instrumentų muzikos meno.

Ansamblis ne tik pademonstruos puikią techniką ir sceninę energiją, bet ir parodys, kaip muzika gali jungti, įkvėpti ir skleisti gerą nuotaiką.

O teisėja A. Cholina iškels intriguojantį klausimą: ar žiūrovai žino, kokių instrumentų labiausiai trūksta pasaulio orkestruose?

Pasirodo, kad atsakymas – varinių pučiamųjų, kurių įgūdžių šiandien beveik niekas nebeperduoda jaunajai kartai. Ansamblio nariai atskleis, kad pasirinkti šiuos instrumentus jiems padėjo būtent mokytojas, kuris tikėjo jų talentu ir noru augti muzikine prasme.

„Visi vienbalsiai nutarėme, kad mus veža instrumentai ir muzika. Žinoma, buvo įvairių akimirkų, bet reikia jas pergyventi ir suprasti, kad tikrai to nori. O kadangi vadovauju ne vienam orkestrui, žinau, kad kartais tam, jog atsirastų įkvėpimas, reikia tik gero žodžio“, – sakys mokytojas.

Todėl net jei ir pagrindinis kitų dalyvių tikslas yra nueiti projekte kuo įmanoma toliau, šis ansamblis svajos apie kai ką kitokio: „Mums svarbiausia – perteikti savo energiją ir muziką, o tada jau tegul sprendžia tie, kurie turi spręsti.“

Sužavėta publika

Šis „Lietuvos talentų“ dalyvių pasirodymas sužavės tiek žiūrovus, tiek teisėjus. „Puikus pasirodymas – man net nekilo klausimų, ar turite talentą“, – savo įžvalgomis po pasirodymo dalinsis Vytautas Rumšas.

Premjerinė laida žiūrovams pažers ne tik muzikos, bet ir šokio, akrobatikos bei kitų talentų. Ar visi teisėjai liks patenkinti „Biržų Blėkvario“ pasirodymu ir kaip įvertins mokytoją bei jo jaunųjų muzikantų energiją – sužinosime jau šio sekmadienio laidoje.

Pirmoji šio sezono „Lietuvos talentų“ laida – jau šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

