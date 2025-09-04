Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Nets“ talentas pasirinko kuklų kontraktą ir savo ateities kontrolę

2025-09-04 15:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 15:10

Apribotu laisvuoju agentu visą vasarą buvęs Camas Thomasas apsisprendė dėl savo ateities.

C.Thomasas pasirinko neįprastą kontraktą (Scanpix nuotr.)

Apribotu laisvuoju agentu visą vasarą buvęs Camas Thomasas apsisprendė dėl savo ateities.

0

Amerikietis tikėjosi pasirašyti pelningą sutartį, o Bruklino „Nets“ turėjo galimybę finansiškai permušti kitų klubų pasiūlymus. Deryboms nepavykus, abi pusės rado neįprastą kompromisą.

„Nets“ ir C.Thomasas sukirto rankomis dėl vienerių metų 6 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių vertės sutarties.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokiu būdu klubas sutaupė vietos „algų kepurėje“, o C.Thomasas pasiliko savo ateities kontrolę, nes į sutartį įtraukė galimybę vetuoti mainus, o sandoriui neįvykus, kitą vasarą taptų neapribotu laisvuoju agentu.

23 metų 191 cm ūgio gynėjas praėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną per 31 minutę rinko 24 taškus (35 procentai tritaškių), 3,3 atkovoto kamuolio bei 3,8 rezultatyvaus perdavimo.

Visą karjerą Brukline leidžiantis C.Thomasas buvo laikomas vienu ryškiausių šios vasaros apribotų laisvųjų agentų, tačiau jiems rinka palanki nebuvo – dėl savo ateities neužtikrinti lieka ir Jonathanas Kuminga (San Fransisko „Golden State Warriors“) bei Joshas Giddey (Čikagos „Bulls“).

„Nets“ praėjusį sezoną surinko vos 26 pergales, patyrė 56 pralaimėjimus, autsaiderių vaidmuo jiems projektuojamas ir artėjančiame NBA sezone.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

