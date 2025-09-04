NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes gelbėti bandys „JAV prieš Pasaulį“ formatu

Pagrindiniu savaitgalio akcentu nuolat tapdavo ryškiausių lygos žvaigždžių mačas. Nuo 1951 iki 2017 metų tarpusavyje grūmėsi geriausi Rytų ir Vakarų konferencijų žaidėjai, bet šiam formatui pabodus NBA ėmėsi eksperimentų.
2018–2023 metais komandas dalinosi populiariausi konferencijų žaidėjai, vienu iš jų kiekvieną kartą tapdavo LeBronas Jamesas, keitęs oponentus – Stepheną Curry, Giannį Antetokounmpo bei Keviną Durantą.
Pernai buvo grįžta prie „Rytai prieš Vakarus“ formatus, o šiemet 24 žaidėjai padalinti į tris komandas, kurias skirstė Charlesas Barkley, Shaquille’as O’Nealas bei Kenny Smithas.
ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad nuo 2026-ųjų bus išbandyta naujovė – „Visų žvaigždžių“ rungtynės taps trijų komandų turnyru. Dvi ekipos po aštuonis žaidėjus bus sudarytos iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žaidėjų, trečias aštuonetas taps „Pasaulio rinktine“.
The 2026 NBA All-Star Game format is likely to feature a round-robin tournament consisting three eight-player squads of two USA teams and one World team, sources tell ESPN. NBA and players union presented format to the Competition Committee on Wednesday and response was positive. pic.twitter.com/xuR46pVYyu— Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2025
Visos komandos tarpusavyje sužais po 12 minučių kėlinį. Toks kompromisos tenkino tiek NBA, tiek lygos žaidėjų asociaciją (NBPA).
Panašus formatas neoficialiai buvo išbandytas jau šiemet – ryškiausius tarptautinius talentus į savo komandą susirinko Ch.Barkley. Jis pasikvietė serbą Nikola Jokičių, graiką Giannį Antetokounmpo, kanadietį Shai’ų Gilgeousą-Alexanderį, prancūzą Victorą Wembanyamą, kamerūnietį Pascalį Siakamą, turką Alpereną Šenguną, dominikietį Karlą-Anthony Townsą, o amerikietį Donovaną Mitchellą pašaukė dėl šaknų Panamoje. Vis dėlto traumą patyrus G.Antetokounmpo, jį pakeitė sąsajų užsienyje neturintis amerikietis Trae’us Youngas.
2026-ųjų NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis vasario 13–15 dienomis įvyks Los Andžele, tik pernai duris atvėrusioje „Intuit Dome“ arenoje.
