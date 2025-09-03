„Mavericks“ ilgam išlaikė rezultatyvų puolėją

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad Teksaso klubas įteikė puolėjui naują 4 metų 90 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą. Senajame jo kontrakte liko dar metai, tad sutartis įsigalios 2026-ųjų vasarą.
Dallas Mavericks forward PJ Washington has agreed to a four-year, $90 million contract extension with the franchise, agent Kevin Bradbury of LIFT Sports Management told ESPN. Washington secures a new deal that keeps him in Dallas through 2029-30. pic.twitter.com/v28jVbtMs9— Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2025
Praėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną 27 metų 198 cm ūgio amerikietis per 32 minutes rinko 14,7 taško (38 procentai tritaškių), 7,8 atkovoto kamuolio ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo.
P.J.Washingtonas 2019-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas dvyliktuoju šaukimu, o Dalasas jam yra tik antroji karjeros stotelė – 2019–2024 metais jis atstovavo Šarlotės „Hornets“.
Praėjusį sezoną Luka Dončičiaus mainais sudrebinęs Dalaso klubas finišavo Vakarų konferencijos įkrintamosiose, o naują erą pradeda pirmuoju šaukimu pakvietęs Cooperį Flaggą.
