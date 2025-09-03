Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Mavericks“ ilgam išlaikė rezultatyvų puolėją

2025-09-03 18:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 18:48

Dalaso „Mavericks“ nusprendė ilgam savo gretose išlaikyti P.J.Washingtoną.

P.J.Washingtonas užsibus Dalase (Scanpix nuotr.)

Dalaso „Mavericks" nusprendė ilgam savo gretose išlaikyti P.J.Washingtoną.

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad Teksaso klubas įteikė puolėjui naują 4 metų 90 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą. Senajame jo kontrakte liko dar metai, tad sutartis įsigalios 2026-ųjų vasarą.

Praėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną 27 metų 198 cm ūgio amerikietis per 32 minutes rinko 14,7 taško (38 procentai tritaškių), 7,8 atkovoto kamuolio ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo.

P.J.Washingtonas 2019-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas dvyliktuoju šaukimu, o Dalasas jam yra tik antroji karjeros stotelė – 2019–2024 metais jis atstovavo Šarlotės „Hornets“.

Praėjusį sezoną Luka Dončičiaus mainais sudrebinęs Dalaso klubas finišavo Vakarų konferencijos įkrintamosiose, o naują erą pradeda pirmuoju šaukimu pakvietęs Cooperį Flaggą.

