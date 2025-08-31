„Bucks“ įteikė naują kontraktą Th.Antetokounmpo

33 metų 203 cm graikas visą praėjusį sezoną praleido dėl Achilo traumos, tačiau šiuo metu jau yra atsigavęs ir padeda Graikijos rinktinei Europos čempionate.
Thanasis Antetokounmpo is signing a guaranteed one-year, $2.9 million deal to return to the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. Antetokounmpo played for Bucks from 2019-24. This also means after a summer of exploring options, Giannis is staying in Milwaukee to start the season.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 31, 2025
Per tris sužaistus Europos pirmenybių mačus puolėjas per 15 minučių pelno 3,3 taško, atkovoja 2,3 kamuolio, atlieka po rezultatyvų perdavimą ir renką 5,3 naudingumo balo.
Milvokio komandoje Th.Antetokounmpo rungtyniauja nuo 2019 metų.
Šio kontrakto pasirašymas užtvirtina ir tai, jog „Bucks“ garbę toliau gins ir Giannis Antetoukounmpo.
