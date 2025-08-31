Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Bucks“ įteikė naują kontraktą Th.Antetokounmpo

2025-08-31 20:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 20:55

Milvokio „Bucks“ klubas įteikė garantuotą vienerių metų 2,9 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių vertės kontraktą Thanasiui Antetokounmpo.

Th.Antetokounmpo lieka Milvokyje (FIBA Europe nuotr.)

Milvokio „Bucks“ klubas įteikė garantuotą vienerių metų 2,9 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių vertės kontraktą Thanasiui Antetokounmpo.

REKLAMA
0

33 metų 203 cm graikas visą praėjusį sezoną praleido dėl Achilo traumos, tačiau šiuo metu jau yra atsigavęs ir padeda Graikijos rinktinei Europos čempionate.

Per tris sužaistus Europos pirmenybių mačus puolėjas per 15 minučių pelno 3,3 taško, atkovoja 2,3 kamuolio, atlieka po rezultatyvų perdavimą ir renką 5,3 naudingumo balo.

Milvokio komandoje Th.Antetokounmpo rungtyniauja nuo 2019 metų.

Šio kontrakto pasirašymas užtvirtina ir tai, jog „Bucks“ garbę toliau gins ir Giannis Antetoukounmpo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų