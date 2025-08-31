Sedekerskis: apie galimybę žaisti prieš suomius ir kodėl Markkanenas meta daug baudos metimų

Kol kas neaišku, ar jis galės rungtyniauti prieš Suomiją.
„Po čiurnos traumos davė poilsio. Išliekame pozityvūs, darome viską, ką galime, procedūras, tikėkimės, rytoj būsiu sveikas“, – sakė T. Sedekerskis.
Tačiau ryte kūno reakcija nebuvo tokia, kokios tikėjosi.
„Neatsimenu, kada pastarąjį kartą esu turėjęs čiurnos traumą, kūnas sureagavo ne taip gerai, kaip galėjau tikėtis pats. Neslėpsiu, skausmas yra, bet čempionatas ilgas, liekame pozityvūs, daktarai daro viską, ką gali. Per daug nedarėme tyrimų, nevažiavome į ligoninę, norime tikėti, kad nieko baisaus nėra“, – teigė puolėjas.
Apie galimybę žaisti jis kalba atsargiai: „Viskas labai greitai keičiasi. Dabar tikiu, kad žaisiu, bet pasižiūrėsime, kaip rytoj atsikelsiu. Skausmas yra, bet yra 24 valandos.“
Jis teigia, kad artimiausi varžovai suomiai atrodo pavojingi.
„Labai pavojingi. Žaidžia gerą krepšinį, turi aiškiai išreikštą lyderį, kuris dominuoja, jaučiasi gerai toje komandoje. Visi žino roles, vienas kitą papildo, yra balansas tarp veteranų ir jaunimo. Žaidžia namie, bet gal net mes jaučiamės labiau namie su taip nuostabiai palaikančiais sirgaliais. Belieka nenuvilti, toliau tęsti darbą“, – kalbėjo puolėjas.
Dėl Laurio Markkaneno gausių baudos metimų jis turėjo savo versiją.
„Žiūri Eurolygą, NBA, Europos čempionatą ir „superstarus“ labiau pasaugo: teisėjai duoda mažiau kontakto su jais, kartais atrodo, jog 50 prieš 50 pražangos sušvilpiamos. Darysime peržiūrą, mačiau pirmąsias rungtynes, kur atrodė, jis lipa į medį, puolime pražangos, bet fiksuojama. Normalu, taip jau būna, kad geriausi gauna pagalbos. Ne mūsų darbas koncentruotis į tai, turime koncentruotis į savo darbą, gynybą, ką paruoš treneriai, o ne kas ką sušvilpė. Gerbiame teisėjus, viskas bus gerai“, – sakė T. Sedekerskis.
