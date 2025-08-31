Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Sedekerskis: apie galimybę žaisti prieš suomius ir kodėl Markkanenas meta daug baudos metimų

2025-08-31 20:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 20:48

Lietuvos rinktinė rengiasi akistatai su suomiais, tačiau komanda turi nerimo dėl Tado Sedekerskio sveikatos. Puolėjas praleido treniruotę po to, kai rungtynių su vokiečiais pabaigoje susižeidė čiurną.

Sedekerskis | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinė rengiasi akistatai su suomiais, tačiau komanda turi nerimo dėl Tado Sedekerskio sveikatos. Puolėjas praleido treniruotę po to, kai rungtynių su vokiečiais pabaigoje susižeidė čiurną.

REKLAMA
0

Kol kas neaišku, ar jis galės rungtyniauti prieš Suomiją.

„Po čiurnos traumos davė poilsio. Išliekame pozityvūs, darome viską, ką galime, procedūras, tikėkimės, rytoj būsiu sveikas“, – sakė T. Sedekerskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau ryte kūno reakcija nebuvo tokia, kokios tikėjosi.

„Neatsimenu, kada pastarąjį kartą esu turėjęs čiurnos traumą, kūnas sureagavo ne taip gerai, kaip galėjau tikėtis pats. Neslėpsiu, skausmas yra, bet čempionatas ilgas, liekame pozityvūs, daktarai daro viską, ką gali. Per daug nedarėme tyrimų, nevažiavome į ligoninę, norime tikėti, kad nieko baisaus nėra“, – teigė puolėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Apie galimybę žaisti jis kalba atsargiai: „Viskas labai greitai keičiasi. Dabar tikiu, kad žaisiu, bet pasižiūrėsime, kaip rytoj atsikelsiu. Skausmas yra, bet yra 24 valandos.“

REKLAMA

Jis teigia, kad artimiausi varžovai suomiai atrodo pavojingi.

„Labai pavojingi. Žaidžia gerą krepšinį, turi aiškiai išreikštą lyderį, kuris dominuoja, jaučiasi gerai toje komandoje. Visi žino roles, vienas kitą papildo, yra balansas tarp veteranų ir jaunimo. Žaidžia namie, bet gal net mes jaučiamės labiau namie su taip nuostabiai palaikančiais sirgaliais. Belieka nenuvilti, toliau tęsti darbą“, – kalbėjo puolėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl Laurio Markkaneno gausių baudos metimų jis turėjo savo versiją.

„Žiūri Eurolygą, NBA, Europos čempionatą ir „superstarus“ labiau pasaugo: teisėjai duoda mažiau kontakto su jais, kartais atrodo, jog 50 prieš 50 pražangos sušvilpiamos. Darysime peržiūrą, mačiau pirmąsias rungtynes, kur atrodė, jis lipa į medį, puolime pražangos, bet fiksuojama. Normalu, taip jau būna, kad geriausi gauna pagalbos. Ne mūsų darbas koncentruotis į tai, turime koncentruotis į savo darbą, gynybą, ką paruoš treneriai, o ne kas ką sušvilpė. Gerbiame teisėjus, viskas bus gerai“, – sakė T. Sedekerskis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų