Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Šiauliuose šmėkštelėjęs amerikietis papildė NBA klubo trenerių štabą

2025-08-30 13:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 13:23

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) autsaiderių Šarlotės „Hornets“ trenerių štabą papildė Lietuvoje trumpai rungtyniavęs amerikietis.

K.Neptune&#039;as darbuosis NBA (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) autsaiderių Šarlotės „Hornets“ trenerių štabą papildė Lietuvoje trumpai rungtyniavęs amerikietis.

REKLAMA
0

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad „širšių“ stratego Charleso Lee asistentu dirbs Kyle’as Neptune’as.

Amerikietis 2008-ųjų vasarį papildė „Šiaulius“, bet komandoje ryškaus pėdsako nepaliko. Komandoje jis praleido vos mėnesį, per kurį sužaidė tris mačus, visus – skirtingose lygose. Po kartą ant parketo jis išbėgo Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), Baltijos krepšinio lygoje (BBL) ir tuometinėje Lietuvos taurėje.

REKLAMA
REKLAMA

Visuose susitikimuose jis rinko vos 2–3 taškus.

Profesionalo karjeros jis nesivaikė ir tais pačiais metais, būdamas vos 23-ejų, pasuko į treniravimą. Iki šiol jis dirbo su studentais, o trejus pastaruosius metus braižė derinius prestižiniame Vilanovos universitete.

„Hornets“ (19/63) praėjusį sezoną tapo trečia prasčiausia NBA ekipa ir atkrintamųjų išlieka nepasiekę nuo 2016-ųjų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų