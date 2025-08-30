Šiauliuose šmėkštelėjęs amerikietis papildė NBA klubo trenerių štabą

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad „širšių“ stratego Charleso Lee asistentu dirbs Kyle’as Neptune’as.
Former Villanova head coach Kyle Neptune has agreed to a deal to become an assistant coach with the Charlotte Hornets under Charles Lee, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 29, 2025
Amerikietis 2008-ųjų vasarį papildė „Šiaulius“, bet komandoje ryškaus pėdsako nepaliko. Komandoje jis praleido vos mėnesį, per kurį sužaidė tris mačus, visus – skirtingose lygose. Po kartą ant parketo jis išbėgo Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), Baltijos krepšinio lygoje (BBL) ir tuometinėje Lietuvos taurėje.
Visuose susitikimuose jis rinko vos 2–3 taškus.
Profesionalo karjeros jis nesivaikė ir tais pačiais metais, būdamas vos 23-ejų, pasuko į treniravimą. Iki šiol jis dirbo su studentais, o trejus pastaruosius metus braižė derinius prestižiniame Vilanovos universitete.
„Hornets“ (19/63) praėjusį sezoną tapo trečia prasčiausia NBA ekipa ir atkrintamųjų išlieka nepasiekę nuo 2016-ųjų.
