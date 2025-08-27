„Cavaliers“ ilgam prarado treniruotėje susižeidusį gynėją

Gynėjas treniruotės metu susilaužė pėdą – specifinė ir specialaus dėmesio reikalaujanti trauma vadinama „Joneso skilimu“, amerikiečiui atlikta operacija.
Cleveland Cavaliers guard Max Strus underwent surgery to repair a Jones fracture in his left foot sustained during recent offseason workout and will miss approximately 3 to 4 months.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2025
Prognozuojama, kad reabilitacija truks 3–4 mėnesius.
29 metų 195 cm ūgio atletas praėjusį sezoną ant parketo praleisdavo 26 minutes bei rinko 9,4 taško (39 procentai tritaškių), 4,3 atkovoto kamuolio ir 3,2 rezultatyvaus perdavimo.
Pėdų problemos „Cavaliers“ šienauja ne pirmą kartą – sezono pradžią gali praleisti ir kojos piršto traumą dar atkrintamosiose patyręs Dariusas Garlandas. Jam operacija atlikta birželį, tuomet žadėta 4–5 mėnesių reabilitacija.
Klivlando klubas praėjusį sezoną pasiekė Rytų konferencijos pusfinalį, o naują žygį pradės spalio 23-osios išvyka į Niujorką.
