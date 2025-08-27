Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Cavaliers“ ilgam prarado treniruotėje susižeidusį gynėją

2025-08-27 08:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 08:28

Klivlando „Cavaliers“ sezoną turės pradėti be svarbaus gynėjo – traumą patyrė Maxas Strusas.

M.Strusas patyrė traumą (Scanpix nuotr.)

Klivlando „Cavaliers“ sezoną turės pradėti be svarbaus gynėjo – traumą patyrė Maxas Strusas.

0

Gynėjas treniruotės metu susilaužė pėdą – specifinė ir specialaus dėmesio reikalaujanti trauma vadinama „Joneso skilimu“, amerikiečiui atlikta operacija.

Prognozuojama, kad reabilitacija truks 3–4 mėnesius.

29 metų 195 cm ūgio atletas praėjusį sezoną ant parketo praleisdavo 26 minutes bei rinko 9,4 taško (39 procentai tritaškių), 4,3 atkovoto kamuolio ir 3,2 rezultatyvaus perdavimo.

Pėdų problemos „Cavaliers“ šienauja ne pirmą kartą – sezono pradžią gali praleisti ir kojos piršto traumą dar atkrintamosiose patyręs Dariusas Garlandas. Jam operacija atlikta birželį, tuomet žadėta 4–5 mėnesių reabilitacija.

Klivlando klubas praėjusį sezoną pasiekė Rytų konferencijos pusfinalį, o naują žygį pradės spalio 23-osios išvyka į Niujorką.

