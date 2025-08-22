NBA žvaigždės tėvas peiliu sužalojo žmogų

Skelbiama, kad Las Vegaso policija tiria incidentą, kuriame buvęs boksininkas M.Brownas susiginčijęs dėl stovėjimo vietos keliskart dūrė aukai su peiliu į pilvą.
Kaltinamojo ūgis 213 cm, o aukos – 175 cm. Pranešama, kad pastarajam pavojus gyvybei negresia, bet neišvengta rimtų sužeidimų.
Pridedama, kad Bostono „Celtics“ vienas lyderių neturi artimų santykių su tėvu, kuris gali būti paleistas už 300 tūkst. JAV dolerių užstatą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!