TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA žvaigždės tėvas peiliu sužalojo žmogų

2025-08-22 09:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 09:11

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žvaigždės Jayleno Browno tėvas Marsellesas buvo sulaikytas JAV teisėsaugos dėl pasikėsinimo automobilių stovėjimo aikštelėje, praneša „TMZ Sports".

J.Browno tėvas turi nemalonumų (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žvaigždės Jayleno Browno tėvas Marsellesas buvo sulaikytas JAV teisėsaugos dėl pasikėsinimo automobilių stovėjimo aikštelėje, praneša „TMZ Sports“.

0

Skelbiama, kad Las Vegaso policija tiria incidentą, kuriame buvęs boksininkas M.Brownas susiginčijęs dėl stovėjimo vietos keliskart dūrė aukai su peiliu į pilvą.

Kaltinamojo ūgis 213 cm, o aukos – 175 cm. Pranešama, kad pastarajam pavojus gyvybei negresia, bet neišvengta rimtų sužeidimų.

Pridedama, kad Bostono „Celtics“ vienas lyderių neturi artimų santykių su tėvu, kuris gali būti paleistas už 300 tūkst. JAV dolerių užstatą.

