Ryškiam NBA žaidėjui panaikinti įtarimai dėl dalyvavimo lažybose

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad nutrauktas vykdytas tyrimas dėl Detroito „Pistons“ gynėjo Maliko Beasley elgesio – jis buvo siejamas su lažybomis, įtraukiančiomis 2023–2024 metų NBA sezono rezultatus.
28 metų 193 cm ūgio atletas šį tarpsezonį turėjo būti vienu įdomiausių laisvųjų agentų. Jis derėjosi su „Pistons“ dėl naujo 3 metų, 42 milijonų JAV dolerių kontrakto, bet startavus tyrimui derybos buvo sustabdytos, kurios dabar vėl galės būti atnaujintos.
M.Beasley pasibaigusiame sezone per 28 minutes rinko 16,3 taško (42 procentai tritaškių), 2,6 atkovoto kamuolio ir 1,7 rezultatyvaus perdavimo.
Amerikietis per sezoną sumetė net 319 tritaškių, NBA lyderių rikiuotėje nusileisdamas tik Minesotos „Timberwolves“ lyderiui Anthony Edwardsui (320) ir aplenkdamas San Fransisko „Golden State Warriors“ žvaigždę Stepheną Curry (311).
Jauną komandą auginantys „Pistons“ (44/38) užėmė šeštąją vietą Rytų konferencijoje ir po penkerių metų pertraukos grįžo į atkrintamąsias, nors pirmajame etape 2:4 nusileido Niujorko „Knicks“.
