TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos rinktinės varžovė pristatė dvyliktuką

2025-08-22 15:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 15:13

Juodkalnijos rinktinės vyriausiasis treneris Boško Radovičius patvirtino galutinę sudėtį Europos čempionatui.

Nikola Vučevičius | Organizatorių nuotr.

Juodkalnijos rinktinės vyriausiasis treneris Boško Radovičius patvirtino galutinę sudėtį Europos čempionatui.

0

Natūralizuoto krepšininko vietą užėmė amerikietis Kyle‘as Allmanas, o ryškiausias rinktinės žaidėjas yra Čikagos „Bulls“ aukštaūgis Nikola Vučevičius.

Juodkalnijos rinktinė rungtyniaus Tamperėje B grupėje kartu su Lietuva, Suomija, Vokietija, Didžiąja Britanija ir Švedija.

Juodkalnijos rinktinės sudėtis: Nikola Vučevičius, Marko Simonovičius, Igoris Drobnjakas, Vladimiras Mihailovičius, Balša Živanovičius, Bojanas Tomaševičius, Emiras Hadžibegovičius, Zoranas Nikoličius, Zoranas Vučeljičius, Džordže Jovanovičius, Andrija Slavkovičius, Kyle‘as Allmanas.

