Lietuvos rinktinės varžovė pristatė dvyliktuką

Natūralizuoto krepšininko vietą užėmė amerikietis Kyle‘as Allmanas, o ryškiausias rinktinės žaidėjas yra Čikagos „Bulls“ aukštaūgis Nikola Vučevičius.
Juodkalnijos rinktinė rungtyniaus Tamperėje B grupėje kartu su Lietuva, Suomija, Vokietija, Didžiąja Britanija ir Švedija.
Juodkalnijos rinktinės sudėtis: Nikola Vučevičius, Marko Simonovičius, Igoris Drobnjakas, Vladimiras Mihailovičius, Balša Živanovičius, Bojanas Tomaševičius, Emiras Hadžibegovičius, Zoranas Nikoličius, Zoranas Vučeljičius, Džordže Jovanovičius, Andrija Slavkovičius, Kyle‘as Allmanas.
