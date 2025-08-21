Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Bulls“ į arenos palubes iškels D.Rose'o marškinėlius

2025-08-21 19:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 19:32

Čikagos „Bulls" klubas į „United Center" arenos palubes iškels pirmu numeriu pažymėtusDerricko Rose'o marškinėlius.

D.Rose&#039;as bus pagerbtas Čikagoje (Scanpix nuotr.)

Čikagos „Bulls“ klubas į „United Center“ arenos palubes iškels pirmu numeriu pažymėtusDerricko Rose’o marškinėlius.

0

Ceremoniją Mato Buzelio atstovaujamas klubas planuoja atlikti 2026 metų sausio 24 dieną.

D.Rose’ą Čikagos ekipa Nacionalinės krepšinio lygos (NBA) naujokų biržoje 2008 metais pakvietė pirmu šaukimu ir komandoje jis praleido 8 sezonus.

Tris kartus gynėjas buvo renkamas į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes, o 2011 metais jam atiteko naudingiausio lygos žaidėjo apdovanojimas.

Karjerą amerikietis baigė 2024 metais, o paskutiniąją jo atstovauta ekipa NBA buvo Memfio „Grizzlies“

