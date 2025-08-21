„Bulls“ į arenos palubes iškels D.Rose'o marškinėlius

Ceremoniją Mato Buzelio atstovaujamas klubas planuoja atlikti 2026 metų sausio 24 dieną.
Breaking: The Bulls announced they will be retiring Derrick Rose's No. 1 jersey on January 24, 2026 🌹 pic.twitter.com/416Bx4URKV— ESPN (@espn) August 21, 2025
D.Rose’ą Čikagos ekipa Nacionalinės krepšinio lygos (NBA) naujokų biržoje 2008 metais pakvietė pirmu šaukimu ir komandoje jis praleido 8 sezonus.
Tris kartus gynėjas buvo renkamas į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes, o 2011 metais jam atiteko naudingiausio lygos žaidėjo apdovanojimas.
Karjerą amerikietis baigė 2024 metais, o paskutiniąją jo atstovauta ekipa NBA buvo Memfio „Grizzlies“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!