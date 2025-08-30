Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Mavericks“ atleido užpernai aukštu šaukimu kviestą kanadietį

2025-08-30 09:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 09:00

Dalaso „Mavericks“ vietą sudėtyje Dante Exumui rado atsisveikindama su jaunu kanadiečiu.

Dalaso „Mavericks“ vietą sudėtyje Dante Exumui rado atsisveikindama su jaunu kanadiečiu.

0

Teksaso klubas atleido Olivier-Maxence'ą Prosperą, kuriam likusi kontrakto suma bus išmokėta per ilgesnį laikotarpį.

Kanadiečio sutartis su klubu turėjo galioti iki 2027-ųjų, per šį laikotarpį jo atlygis siekė 8,3 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.

„Mavericks“ dar 2023-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje pakvietė O.Maxence-Prosperą pirmajame rate, 24-uoju šaukimu, bet savo potencialo išpildyti puolėjui nepavyko.

Praėjusį sezoną 23 metų 201 cm ūgio kanadietis per 11 minučių rinko 3,9 taško (24 procentai tritaškių), 2,4 atkovoto kamuolio ir 0,8 rezultatyvaus perdavimo.

Luka Dončičiaus mainais pažymėtą sezoną „Mavericks“ baigė įkrintamosiose, o artėjantį sezoną naują erą pradės vedami pirmojo šaukimo Cooperio Flaggo.

