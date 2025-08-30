„Mavericks“ atleido užpernai aukštu šaukimu kviestą kanadietį

Teksaso klubas atleido Olivier-Maxence'ą Prosperą, kuriam likusi kontrakto suma bus išmokėta per ilgesnį laikotarpį.
Just In: The Dallas Mavericks will waive-and-stretch Olivier-Maxence Prosper, league sources told @hoopshype. The former 24th pick of the 2023 NBA Draft is being waived to make room for Dante Exum and duck the second apron. The 23-year-old is expected to draw free agency interest pic.twitter.com/R7qjwTZK7m— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 29, 2025
Kanadiečio sutartis su klubu turėjo galioti iki 2027-ųjų, per šį laikotarpį jo atlygis siekė 8,3 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.
„Mavericks“ dar 2023-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje pakvietė O.Maxence-Prosperą pirmajame rate, 24-uoju šaukimu, bet savo potencialo išpildyti puolėjui nepavyko.
Praėjusį sezoną 23 metų 201 cm ūgio kanadietis per 11 minučių rinko 3,9 taško (24 procentai tritaškių), 2,4 atkovoto kamuolio ir 0,8 rezultatyvaus perdavimo.
Luka Dončičiaus mainais pažymėtą sezoną „Mavericks“ baigė įkrintamosiose, o artėjantį sezoną naują erą pradės vedami pirmojo šaukimo Cooperio Flaggo.
