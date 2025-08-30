FIBA skyrė baudą Serbijos rinktinės aukštaūgiui

Serbas mače prieš Portugaliją kumščiu trenkė varžovui į krūtinę ir buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga, už kurią turės susimokėti.
FIBA aukštaūgiui skyrė 5 tūkstančių eurų baudą bei skyrė jam bandomąjį laikotarpį – bet koks panašus incidentas per trejus artimiausius metus virs vieno mačo diskvalifikacija.
Vos 4 minutes prieš Portugaliją sužaidęs F.Petruševas pasižymėjo dviem taškais, pirmajame mače sumetė 12 taškų į Estijos krepšį.
Abu mačus Rygoje laimėję serbai (2/0) pirmąją vietą A grupėje dalinasi su Turkija (2/0), o šeštadienį priims šeimininkų latvių (1/1) iššūkį.
