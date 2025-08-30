Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

FIBA skyrė baudą Serbijos rinktinės aukštaūgiui

2025-08-30 08:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 08:40

Europos čempionate emocijų nesutramdęs Filipas Petruševas sulaukė FIBA sprendimo dėl savo veiksmų.

F.Petruševas turės sumokėti už savo veiksmus (FIBA nuotr.)

Europos čempionate emocijų nesutramdęs Filipas Petruševas sulaukė FIBA sprendimo dėl savo veiksmų.

0

Serbas mače prieš Portugaliją kumščiu trenkė varžovui į krūtinę ir buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga, už kurią turės susimokėti.

FIBA aukštaūgiui skyrė 5 tūkstančių eurų baudą bei skyrė jam bandomąjį laikotarpį – bet koks panašus incidentas per trejus artimiausius metus virs vieno mačo diskvalifikacija.

Vos 4 minutes prieš Portugaliją sužaidęs F.Petruševas pasižymėjo dviem taškais, pirmajame mače sumetė 12 taškų į Estijos krepšį.

Abu mačus Rygoje laimėję serbai (2/0) pirmąją vietą A grupėje dalinasi su Turkija (2/0), o šeštadienį priims šeimininkų latvių (1/1) iššūkį.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

