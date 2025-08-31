Niujorko herojumi tapęs J.Linas baigė karjerą

37-erių gynėjas atsisveikino jautriu pranešimu socialiniuose tinkluose.
„Kaip atletai, visada suprantame, kad karjeros pabaigos galimybė niekada nėri toli. Penkiolikos metų karjerą praleidau žinodamas, kad vieną dieną turėsiu pasitraukti, bet šios dienos atsisveikinimas tapo sunkiausiu mano gyvenimo sprendimu.
Buvo didelė garbė pačiose ryškiausiose šviesose kautis su pačiais kiečiausiais varžovais ir mesti iššūkį tam, ką pasaulis laikė įmanoma tokiam vyrukui kaip aš. Išgyvenau savo labiausiai pašėlusias svajones žaisti prieš gerbėjus visame pasaulyje. Visada liksiu berniuku, kuris jautėsi toks gyvas kiekvieną kartą palietęs kamuolį.
Daug žmonių aukojosi ir prisidėjo prie mano kelionės, niekada negalėsiu jiems atsidėkoti. Ačiū už tikėjimą manimi, buvimą kartu, pakilimų šventimą ir pagalbą nuopuolių metu. Nenorėjau, kad tai pasibaigtų, bet žinau, kad atėjo laikas. Pasiilgsiu žaidimo, bet mūsų laikas kartu tęsis ir už krepšinio ribų.
Myliu jus visus“, – gerbėjams dėkojo J.Linas.
Taivane šaknų turintis amerikietis baigė Harvardo universitetą, kuriame išvystė 16,4 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 4,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Vis dėlto ši įstaiga labiau vertinama dėl akademinių pasiekimų, į atletinius žvelgiant atsargiau, tad J.Linas liko nepašauktas Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje.
Vėlesnėje karjeros stadijoje jis svarstė, kad prie sunkaus starto galėjo prisidėti ir rasistiniai stereotipai.
„Daug kas sako, kad aš „apgaulingai greitas“ ar „apgaulingai atletiškas“. Tai gali būti dėl mano azijietiškų šaknų, bet tebūnie. Man tai tik prideda motyvacijos ir didžiuojuosi būdamas tokiu“, – teigė J.Linas.
Po blankaus etapo San Fransisko „Golden State Warriors“ jis persikėlė į Kiniją, kur praleido NBA lokautą. Po sugrįžimo už Atlanto ir atleidimo iš San Fransisko bei Hjustono klubų, jis atsidūrė Niujorko „Knicks“ stovykloje.
Iki vasario jis atliko epizodinį vaidmenį, bet gavęs pirmąjį tikrą šansą iššovė ryškiai – suvertė 25 taškus į Naujojo Džersio „Nets“ krepšį. Tarsi iš niekur išdygęs gynėjas šešis mačus paeiliui rinko bent 20 taškų, 38 atseikėjo Los Andželo „Lakers“, tritaškiu su sirena išplėšė pergalę prieš Toronto „Raptors“ (90:87).
Jis iškart tapo gerbėjų numylėtiniu, jo driokstelėjimas pakrikštytas „Linsanity“ vardu.
„Knicks“ sezono metu pakeitė trenerį, o komandos žvaigždės neliko patenkintos, kad mažai girdėtas naujokas pavogė iš jų dėmesį. 2012-ųjų vasarą jam neliko vietos komandoje, gynėjas persikėlė į Hjustono „Rockets“.
Panašių driokstelėjimų J.Linui pakartoti nepavyko, bet kelios trankios savaitės atvėrė jam galimybes tapti ilgamečiu NBA žaidėju – per karjerą jis atstovavo aštuoniems klubams, fiksavo 26 minučių, 11,6 taško (34 procentai tritaškių), 2,8 atkovoto kamuolio ir 4,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
2019-aisiais jis su NBA atsisveikino tapdamas čempionu Toronto „Raptors“ gretose.
Vėliau J.Linas trumpam dar buvo grįžęs į NBA G lygą, bet pastaruosius šešerius metus daugiausiai praleido žaisdamas Kinijoje ir Taivane, kur taip pat tapo gerbėjų numylėtiniu. Su krepšiniu jis atsisveikino tapęs Taivano čempionu, atstovaudamas Taipėjaus „Kings“.
