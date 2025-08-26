M.Kupšas keliasi į šviežiai įkurtą Taivano klubą

Krepsinis.net žiniomis aukštaūgis vilkės Sindžu „Yankey“ marškinėlius.
„Yankey“ yra tik šią vasarą įkurtas klubas, kuris varžysis „P.League+“ pirmenybėse. Šiame turnyre dalyvaus vos keturios komandos.
Taivane krepšinio gerbėjų dėmesį vienu metu dalinasi trys profesionalios lygos – septynis klubus jungianti TPBL, keturias komandas turinti „P.League+“ ir taip pat keturias ekipas sušaukusi SBL.
M.Kupšas Taivane praleido 2022–2024 metus, atstovaudamas Kaohsiungo „Aquas“ ekipai, kuri varžėsi jau išformuotoje T1 lygoje.
Praėjusį sezoną 34 metų 217 cm ūgio vidurio puolėjas atstovavo „Šiauliams“ ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 21 minutę rinko 10,9 taško, 5 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą bei 14 naudingumo balų.
Pasibaigus LKL kovoms jis dar spėjo persikelti į Venesuelą, kur sužaidė 14 mačų atstovaudamas La Asunsjono „Trotamundos“ ir per 13 minučių fiksavo 5,3 taško, 3,6 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo bei 6,4 naudingumo balo vidurkius.
