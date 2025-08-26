Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Naujoko vedamas „Rytas“ pasirengimą pradėjo įveikdamas jonaviškius

2025-08-26 17:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 17:21

Pirmąjį kontrolinį mačą prieš artėjantį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezoną tarpusavyje sužaidė du pirmenybių klubai.

J.Hardingas buvo rezultatyviausias (rytasvilnius.lt)

0

Vilniaus „Rytas“ Druskininkuose82:79 (24:18, 22:25, 14:15, 22:21) laimėjo prieš „Jonavą“.

Giedriaus Žibėno auklėtiniai kovoje dėl kamuolių dominavo 49:33, bet vietos intrigai paliko suklysdami net 27 kartus.

Nugalėtojams 23 taškus surinko Jerrickas Hardingas (7/7 dvitaškių, 1/7 tritaškių), 13 – Artūras Gudaitis (5 atk. kam., 4 blokai, 5/7 dvitaškių), po 9 – Gantas Križanauskas (3/7 tritaškių) ir Kay’us Bruhnke (5 atk. kam., 5 klaidos), 8 – pasirengime komandai talkinantis Paulius Valinskas (1/6 tritaškių), 7 – Nikas Stuknys (6 atk. kam., 4 rez. perd.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rytui“ padėti dar negalėjo naujokai Jordanas Walkeris, Jacobas Wiley ir Simonas Lukošius, su Lietuvos rinktine išvykę Ignas Sargiūnas ir Gytis Radzevičius.

Jonavos klubui po 16 taškų pelnė Daivienas Williamsas (4/13 metimų) ir Matas Repšys (8 atk. kam.), 10 – Lukas Kreišmontas, po 9 – Makai’us Ashtonas-Langas (4/11 metimų), sutarties su komanda neturintis Giedrius Stankevičius (7 atk. kam.) ir Eimantas Stankevičius (4 rez. perd., 0/4 tritaškių).

Jonaviškiai LKL sezoną pradės rugsėjo 20-osios maču prieš Kauno „Žalgirį“, „Rytas“ diena vėliau svečiuosis Kėdainiuose.

 

