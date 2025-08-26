Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Vaidmenį rinktinėje su „Žalgiriu“ palyginęs D.Sirvydis: smagu grįžti į tikrąjį save

2025-08-26 17:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 17:30

Lietuvos rinktinė pirmadienį vakare atvyko į Tamperę, o antradienį surengė pirmąją treniruotę „Nokia" arenoje, kurioje trečiadienį pradės Europos čempionatą maču su Didžiąja Britanija.

D.Sirvydis džiaugiasi vaidmeniu rinktinėje (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė pirmadienį vakare atvyko į Tamperę, o antradienį surengė pirmąją treniruotę „Nokia“ arenoje, kurioje trečiadienį pradės Europos čempionatą maču su Didžiąja Britanija.

0

Net 6 debiutantus turinčioje Lietuvos rinktinėje 25-erių Deividą Sirvydį jau galima vadinti vienu iš senbuvių – 2023 m. pasaulio čempionate debiutavęs vilnietis nacionalinėje komandoje leidžia trečią vasarą paeiliui. Prieš Europos pirmenybių startą Suomijoje D.Sirvydžio veide – ramybė.

„Geros nuotaikos, viskas be nesklandumų, viskas laiku, viskas – vietoje, – Krepsinis.net šypsojosi D.Sirvydis. – Treniruotė nebloga, pasidarėme pagrindinius dalykus, taktinę schemą, prasimetėme metimus, tad – viskas gerai.“

Pasiruošime Rimas Kurtinaitis įvairiai išbandė D.Sirvydį ir jo vaidmenį rungtynėse keitė, bet nesikeitė reikalaujami dalykai – 204 cm ūgio gynėjas buvo vienu pagrindiniu rinktinės žmogumi su kamuoliu. Jau pasiruošimo starte R.Kurtinaitis pasisakė griežtai – Kauno „Žalgiryje“ praėjusį sezoną D.Sirvydžio talentas nebuvo išnaudotas.

Pats D.Sirvydis Krepsinis.net pripažino, kad vaidmuo rinktinėje jam yra priimtinesnis ir neslėpė džiaugsmo.

„100 procentų, – paklaustas, ar žaisti rinktinėje smagiau, atsakė D.Sirvydis. – Perdavimai, kūrimas sau, kūrimas kitiems, užsibaigimas... Visa tai yra mano žaidimas. Mano žaidimas nėra tik išbėgimas iš užtvarų ir metimas. Tikrai malonu grįžti į tikrąjį save.“

– Pasiruošime patyrėte vienintelį pralaimėjimą. Kaip įsivertinote visą procesą?

– Manau, kad labai gerai. Tos pirmos pasiruošimo rungtynės buvo įdomesnės, kai išėjome po stipraus treniruočių krūvio. Išėjus į aikštelę stengėmės spausti kamuolį, parodyti savo veidą, koks jis turi būti. Manau, kad kiekvienose rungtynėse tai išlaikėme. Tas vienas pralaimėjimas... Visada nori laimėti, bet, galbūt, išėjo į naudą, susidėliojome akcentus, pasižiūrėjome vaizdo įrašą, kas pavyko, kas nepavyko...

– Apie tą sportinę formą buvo nemažai diskutuota. Atrodo, kad fizinio rengimo treneriai pataikė apskaičiuoti ją ant čempionato?

– Matysime. (šypsosi) Savijauta tikrai yra gera, esame pasiruošę, bet visa tai įvertinsime po čempionato.

– Tau bus jau antras čempionatas su Lietuvos rinktinės marškinėliais. Ar jaučiasi, kad dabar jautiesi tvirčiau?

– Taip, tai – normalu. Metai iš metų, kai esi rinktinėje, tvirčiau jautiesi. Praėjęs sezonas buvo neblogas kelti pasitikėjimą, tai susideda ir dabar jautiesi tikrai tvirčiau.

– Per pasiruošimą tavo vaidmuo rinktinėje buvo įdomus, kartais pakildavai nuo suolo tik antrojo kėlinio viduryje, bet Kurtinaitis minėjo, kad tai – viena tavo stiprybių. Kaip pats supranti laukiantį vaidmenį?

– Išeinu ir darau savo dalykus. Rinktinėje vis tiek svarbiausia yra laimėti, tiesiog stengsiuosi padėti komandai. Pradėti rungtynių man nėra būtina, užbaigti – malonu. Rotacijų buvo įvairių, tad to nesureikšminu.

– Čempionatą pradedate prieš Didžiąją Britaniją, kuri pasiruošime žaidė be pagrindinio žaidėjo Gabe'o Olaseni. Kokie yra pagrindiniai akcentai prieš britus?

– Bendrai komandos braižas – greitas puolimas. Pozicinėse atakose jie bando labiau žaisti 1 prieš 1, pagrindinis akcentas yra jų greito žaidimo stabdymas.

