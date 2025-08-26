Vaidmenį rinktinėje su „Žalgiriu“ palyginęs D.Sirvydis: smagu grįžti į tikrąjį save

Net 6 debiutantus turinčioje Lietuvos rinktinėje 25-erių Deividą Sirvydį jau galima vadinti vienu iš senbuvių – 2023 m. pasaulio čempionate debiutavęs vilnietis nacionalinėje komandoje leidžia trečią vasarą paeiliui. Prieš Europos pirmenybių startą Suomijoje D.Sirvydžio veide – ramybė.
„Geros nuotaikos, viskas be nesklandumų, viskas laiku, viskas – vietoje, – Krepsinis.net šypsojosi D.Sirvydis. – Treniruotė nebloga, pasidarėme pagrindinius dalykus, taktinę schemą, prasimetėme metimus, tad – viskas gerai.“
Pasiruošime Rimas Kurtinaitis įvairiai išbandė D.Sirvydį ir jo vaidmenį rungtynėse keitė, bet nesikeitė reikalaujami dalykai – 204 cm ūgio gynėjas buvo vienu pagrindiniu rinktinės žmogumi su kamuoliu. Jau pasiruošimo starte R.Kurtinaitis pasisakė griežtai – Kauno „Žalgiryje“ praėjusį sezoną D.Sirvydžio talentas nebuvo išnaudotas.
Pats D.Sirvydis Krepsinis.net pripažino, kad vaidmuo rinktinėje jam yra priimtinesnis ir neslėpė džiaugsmo.
„100 procentų, – paklaustas, ar žaisti rinktinėje smagiau, atsakė D.Sirvydis. – Perdavimai, kūrimas sau, kūrimas kitiems, užsibaigimas... Visa tai yra mano žaidimas. Mano žaidimas nėra tik išbėgimas iš užtvarų ir metimas. Tikrai malonu grįžti į tikrąjį save.“
– Pasiruošime patyrėte vienintelį pralaimėjimą. Kaip įsivertinote visą procesą?
– Manau, kad labai gerai. Tos pirmos pasiruošimo rungtynės buvo įdomesnės, kai išėjome po stipraus treniruočių krūvio. Išėjus į aikštelę stengėmės spausti kamuolį, parodyti savo veidą, koks jis turi būti. Manau, kad kiekvienose rungtynėse tai išlaikėme. Tas vienas pralaimėjimas... Visada nori laimėti, bet, galbūt, išėjo į naudą, susidėliojome akcentus, pasižiūrėjome vaizdo įrašą, kas pavyko, kas nepavyko...
– Apie tą sportinę formą buvo nemažai diskutuota. Atrodo, kad fizinio rengimo treneriai pataikė apskaičiuoti ją ant čempionato?
– Matysime. (šypsosi) Savijauta tikrai yra gera, esame pasiruošę, bet visa tai įvertinsime po čempionato.
– Tau bus jau antras čempionatas su Lietuvos rinktinės marškinėliais. Ar jaučiasi, kad dabar jautiesi tvirčiau?
– Taip, tai – normalu. Metai iš metų, kai esi rinktinėje, tvirčiau jautiesi. Praėjęs sezonas buvo neblogas kelti pasitikėjimą, tai susideda ir dabar jautiesi tikrai tvirčiau.
– Per pasiruošimą tavo vaidmuo rinktinėje buvo įdomus, kartais pakildavai nuo suolo tik antrojo kėlinio viduryje, bet Kurtinaitis minėjo, kad tai – viena tavo stiprybių. Kaip pats supranti laukiantį vaidmenį?
– Išeinu ir darau savo dalykus. Rinktinėje vis tiek svarbiausia yra laimėti, tiesiog stengsiuosi padėti komandai. Pradėti rungtynių man nėra būtina, užbaigti – malonu. Rotacijų buvo įvairių, tad to nesureikšminu.
– Čempionatą pradedate prieš Didžiąją Britaniją, kuri pasiruošime žaidė be pagrindinio žaidėjo Gabe'o Olaseni. Kokie yra pagrindiniai akcentai prieš britus?
– Bendrai komandos braižas – greitas puolimas. Pozicinėse atakose jie bando labiau žaisti 1 prieš 1, pagrindinis akcentas yra jų greito žaidimo stabdymas.
