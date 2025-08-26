Rimas Kurtinaitis: „Pradžioje turėjome daug skeptikų, bet kaip parodė mūsų langai ir kontrolinės rungtynės – patys tą kartelę užsikėlėme“

Lietuviai antradienį surengė pirmą treniruotę „Nokia“ arenoje, po kurios Lieuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasidalino savo mintimis apie startą čempionate.
„Viskas gerai, viską susidėliojome namuose, čia tik pasikartojome momentus. Sutaupėme truputėlį energijos, ruošėmės rytdienos rungtynėms, – pasakojo R. Kurtinaitis.
Paklaustas, kodėl rinktinė atšaukė pirmadienio treniruotę, R. Kurtinaitis atskleidė, kad jiems patogiau buvo treniruotis namuose.
„Mums nereikia skristi, kad pasidaryti čia treniruotę. Ryte pasidarėme treniruotę ir tada atskridome čia. Kokia būtų treniruotę, jei būtūme skridę, važiavę autobusu ir tik tada treniruotumėmės. Viskas kaip ir logiška“, – sakė R. Kurtinaitis.
– Ar tai, kad britai nėra laimėję 12 metų Europos čempionate sufleruoja, kad bus lengvas varžovas?
– Ne, žiūrime į visus varžovus vienodai – su pagarba. Jie yra pavojinga komanda. Nors neturi per daug strategijų, bet yra individualiai stiprūs, akcentuoja greitą puolimą, bus svarbu greitai grįžti į gynybą. Žaidžia daug vienas prieš vieną. Bus svarbu, kiek susigynsime vienas prieš vieną. Varžovai visi yra rimti. Plius yra faktorius, kad tai pirmos rungtynės. Paprastai, kai čempionatai prasideda, tai pirmose rungtynėse didelių skirtumų tarp komandų nebūna. Viduryje čempionato komandos skirstosi į dvi grupes – laimėtojai ir pralaimėtojai. Šiuo metu mes labai rimtai žiūrime į juos.
– Ar tai, kad rinktinėje yra šeši debiutantai reišia, kad reikia su jais pasikalbėti, papildomai padirbėti dėl jaudulio?
– Skaičiau spaudoje, kad jie yra jauni žaidėjai, bet jie yra ne jauni, o nauji. Jie visi žaidę Europos mąstu klubuose. Nematau didelės problemos. Jie treniravosi gerai ir čia nebus faktorius, kad atvažiavo pirmą kartą ir kažkas nesužais. Apie tai net negalvoju. Darysime tai, ką ruošėmės ir viskas bus gerai.
– Buvo daug eksperimentų rotacijoje. Kiek ji trauksis?
– Šiandien apie tai kalbėjome, mes pasiruošę žaisti su visais žaidėjais. Prieš tai rotavome su 14 žaidėjų ir nematėme didelės problemos. Nenorėčiau, kad po vienų ar dviejų rungtynių mūsų komanda skiltų į dvi grupes – tie, kas žaidžia ir tie, kas nežaidžia. Norime išlaikyti energiją ir greitį, o tam reikia daugiau žaidėjų. Jeigu ne rytdienos rungtynėse, tai kitose stengsimės panaudoti visus žaidėjus.
– Daug trenerių sako, kad tokiuose turnyruose svarbu yra trumpa atmintis. Ar jūs irgi esate šios minties šalininkas?
– Nepasakysiu naujienos – viskas gyvenime yra istorija, ar laimėjai, ar pralaimėjai. Yra tik gera ir bloga istorija. Per parą ji keičiasi. Tu turi grįžti į susikaupimą ir pasiruošti kitos dienos rungtynėms. Dabar ruošiamės rytojaus rungtynėms, o kaip viskas dėliosis – bus matyti.
– Ko dabar palinkėtumėte Lietuvai, kuri laukia šio čempionato?
– Pradžioje turėjome daug skeptikų, bet kaip parodė mūsų langai ir kontrolinės rungtynės – patys tą kartelę užsikėlėme. Tų norų ir tikslų pasidarė daugiau, nei kai buvo prieš pusmetį. Stengsimės neapvilti. Visi žinote mano filosofiją – aš visą laiką taikausi į kažką, o ne tik dalyvauti. Dabar kažką žadėti būtų sunku ir juokinga. Mes stengėsimės, dirbsime. Ką galiu garantuoti – mes kausimės. Jeigu dirbti 120 proc., tai rezultatas ateina. Duok Dieve, kad taip būtų. Apie vietas nenorėčiau kalbėti.
