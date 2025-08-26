Valančiūnas: apie britų taikomą žaidimą, asmeninius rekordus ir pirmųjų rungtynių tikslus

„Ne įspūdžių rinkti suvažiavome, o daryti darbą, kurį turime įvykdyti“, – šypsojosi J. Valančiūnas.
Britai buvo pirmieji J. Valančiūno varžovai vyrų rinktinėje, tačiau senų prisiminimų jis nesureikšmina. „Kokia istorija graži. Kas buvo, pražuvo, reikia žiūrėti, kas bus rytoj. Gražūs prisiminimai gerai, bet reikia sukurti kažką naujo“, – sakė J.Valančiūnas.
Svarbiausia pirmose rungtynėse – emocinė pusiausvyra: „Neperdegti, susikaupti, vertinti varžovus, padaryti namų darbus – daug detalių, kurias turime atsineštu. Sugebame tai pakankamai.“
Jis teigė, kad britų žaidimo stilius yra greitas ir nenuspėjamas.
„Greita, bėganti, nėra išreikštų pozicijų. Negaliu pasakyti, kad žaidžia chaosą, bet nėra prognozuojama komanda. Visi gali pataikyti, bėgti, turime būti pasiruošę greitam, nekontroliuojamam žaidimui“, – aiškino J. Valančiūnas.
Britų komandoje nėra vieno ryškiausio lyderio: „Nėra, kad kažkas išsiskirtų. Yra metikų, kurie pataiko geriau, yra didelių, kurie rolina geriau. Jų žaidimas panašus, nėra išreikštų pozicijų, turime pasiruošti keistis, susitvarkyti gynybą, po to ir puolimas ateis.“
Šeši rinktinės naujokai, anot centro, papildomo padrąsinimo nereikalauja: „Visi turi patirties, ne pirmą vasarą žaidžia krepšinį. Yra naujų pavardžių, bet manau, kad jie turi patirties klubiniame krepšinyje ir nereikia sakyti, kokios svarbos yra šis turnyras. Dabar kiekvienas mačas reiškia labai daug.“
Asmeniniai rekordai jam nėra svarbiausias tikslas, nors yra rezultatyviausias iš vis dar žaidžiančių EČ krepšininkų.
„Ne asmeninių rekordų vaikytis atvažiavome ar žiūrėti, kas įmetęs daugiau taškų. Rugsėjo 14 dieną bus svarbiausia data – lipti ant pakylos arba ne, žiūrime į ją. Žiūrime, kaip padaryti, kad komandai būtų geriau. Aišku, smagu būti įvertintam, bet didysis tikslas – komandinis pasiekimas“, – sakė J. Valančiūnas.
