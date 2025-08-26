Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Valančiūnas: apie britų taikomą žaidimą, asmeninius rekordus ir pirmųjų rungtynių tikslus

2025-08-26 15:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 15:58

Lietuvos rinktinė surengė pirmąją treniruotę Tamperės arenoje, kur trečiadienį įvyks pirmosios Europos čempionato rungtynės. Jonas Valančiūnas pasidalijo mintimis apie būsimus varžovus britus, kurių žaidimą jis apibūdino kaip greitą, nenuspėjamą ir turintį daug improvizacijos.

Jonas Valančiūnas | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinė surengė pirmąją treniruotę Tamperės arenoje, kur trečiadienį įvyks pirmosios Europos čempionato rungtynės. Jonas Valančiūnas pasidalijo mintimis apie būsimus varžovus britus, kurių žaidimą jis apibūdino kaip greitą, nenuspėjamą ir turintį daug improvizacijos.

REKLAMA
0

„Ne įspūdžių rinkti suvažiavome, o daryti darbą, kurį turime įvykdyti“, – šypsojosi J. Valančiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Britai buvo pirmieji J. Valančiūno varžovai vyrų rinktinėje, tačiau senų prisiminimų jis nesureikšmina. „Kokia istorija graži. Kas buvo, pražuvo, reikia žiūrėti, kas bus rytoj. Gražūs prisiminimai gerai, bet reikia sukurti kažką naujo“, – sakė J.Valančiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Svarbiausia pirmose rungtynėse – emocinė pusiausvyra: „Neperdegti, susikaupti, vertinti varžovus, padaryti namų darbus – daug detalių, kurias turime atsineštu. Sugebame tai pakankamai.“

REKLAMA

Jis teigė, kad britų žaidimo stilius yra greitas ir nenuspėjamas.

„Greita, bėganti, nėra išreikštų pozicijų. Negaliu pasakyti, kad žaidžia chaosą, bet nėra prognozuojama komanda. Visi gali pataikyti, bėgti, turime būti pasiruošę greitam, nekontroliuojamam žaidimui“, – aiškino J. Valančiūnas.

Britų komandoje nėra vieno ryškiausio lyderio: „Nėra, kad kažkas išsiskirtų. Yra metikų, kurie pataiko geriau, yra didelių, kurie rolina geriau. Jų žaidimas panašus, nėra išreikštų pozicijų, turime pasiruošti keistis, susitvarkyti gynybą, po to ir puolimas ateis.“

REKLAMA
REKLAMA

Šeši rinktinės naujokai, anot centro, papildomo padrąsinimo nereikalauja: „Visi turi patirties, ne pirmą vasarą žaidžia krepšinį. Yra naujų pavardžių, bet manau, kad jie turi patirties klubiniame krepšinyje ir nereikia sakyti, kokios svarbos yra šis turnyras. Dabar kiekvienas mačas reiškia labai daug.“

Asmeniniai rekordai jam nėra svarbiausias tikslas, nors yra rezultatyviausias iš vis dar žaidžiančių EČ krepšininkų.

„Ne asmeninių rekordų vaikytis atvažiavome ar žiūrėti, kas įmetęs daugiau taškų. Rugsėjo 14 dieną bus svarbiausia data – lipti ant pakylos arba ne, žiūrime į ją. Žiūrime, kaip padaryti, kad komandai būtų geriau. Aišku, smagu būti įvertintam, bet didysis tikslas – komandinis pasiekimas“, – sakė J. Valančiūnas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų