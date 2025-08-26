Istorinius įvykius į praeitį stūmęs Valančiūnas: turime būti pasiruošę nekontroliuojamam britų žaidimui

Jonas Valančiūnas komentavo būsimus varžovus britus, kurie, pasak centro, žaidžia gana chaosinį ir nenuspėjamą krepšinį.
„Ne įspūdžių rinkti suvažiavome, o daryti darbą, kurį turime įvykdyti“, – šypsojosi centras, paklaustas apie pirmus įspūdžius Suomijoje.
Rungtynės su Didžiąja Britanija – trečiadienį, 13.30 val. Jas stebėkite su Krepsinis.net ir TV3.
– Būtent prieš britus debiutavote pirmose oficialiose savo vyrų rinktinės rungtynėse, ar kažką iš jų prisimenate?
– Kokia istorija graži (Šypsosi). Kas buvo, pražuvo, reikia žiūrėti, kas bus rytoj. Gražūs prisiminimai gerai, bet reikia sukurti kažką naujo,
– Kas svarbiausia pirmose čempionato rungtynėse?
– Neperdegti, susikaupti, vertinti varžovus, padaryti namų darbus – daug detalių, kurias turime atsineštu. Sugebame tai pakankamai.
– Kokia yra britų komanda?
– Greita, bėganti, nėra išreikštų pozicijų. Negaliu pasakyti, kad žaidžia chaosą, bet nėra prognozuojama komanda. Visi gali pataikyti, bėgti, turime būti pasiruošę greitam, nekontroliuojamam žaidimui.
– Ar pas britus yra žaidėjų, kuriuos būtų galima išskirti labiau?
– Nėra, kad kažkas išsiskirtų. Yra metikų, kurie pataiko geriau, yra didelių, kurie rolina geriau. Jų žaidimas panašus, nėra išreikštų pozicijų, turime pasiruošti keistis, susitvarkyti gynybą, po to ir puolimas ateis.
– Ar faktas, kad britai 12 m. nėra laimėję čempionate, rodo, kad jie yra autsaideriai?
– Manau, kad nebėra autsaiderių ar komandų, prieš kurias galėtume atsipalaiduoti. Kiekviena komanda žino, kaip žaisti, turi kažkokį savo braižą, turime įvertinti ir pasiruošti. Turime nenuvertinti ir savęs, žinoti, ką galime.
– Rinktinėje – 6 naujokai, ar juos reikia papildomai padrąsinti ar pasikalbėti?
– Visi turi patirties, ne pirmą vasarą žaidžia krepšinį. Yra naujų pavardžių, bet manau, kad jie turi patirties klubiniame krepšinyje ir nereikia sakyti, kokios svarbos yra šis turnyras. Dabar kiekvienas mačas reiškia labai daug.
– Ką supratote iš kitų centrų – Mareko ir Lauryno – kokie jie yra vyrai?
– Vyrai puikūs, sunkiai dirba, priima trenerių pastabas, stengiasi pagerinti žaidimą. Alkani bičai, kurie nori įrodyti, būti produktyvūs, ko daugiau reikia. Nebėra ego, kas geresnis, kas blogesnis, visų reikia, visi turime palaikyti vienas kitą ir varyti į priekį. Pataisydavome, padėdavome vienas kitam, turime tokie ir likti.
– Esate rezultatyviausias iš aktyvių Europos čempionato žaidėjų. Ką manote?
– Ne asmeninių rekordų vaikytis atvažiavome ar žiūrėti, kas įmetęs daugiau taškų. Rugsėjo 14 dieną bus svarbiausia data – lipti ant pakylos arba ne, žiūrime į ją. Žiūrime, kaip padaryti, kad komandai būtų geriau. Aišku, smagu būti įvertintam, bet didysis tikslas – komandinis pasiekimas.
– Ar lauks kažkoks prizas už treniruotės gale švystelėtą metimą iš vidurio?
– Unguriai iš Antano (Juokiasi).
