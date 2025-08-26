Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Unikali istorija: į kovą su Lietuva stos tenise žibėjęs ir apie elitą svajojęs britas

2025-08-26 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 19:00

Istorijų, kuomet sportininkas iš vienos sporto šakos pasuka į kitą, yra ne viena.

J.Wardas-Hibbertas ilgus metus yra skyręs tenisui

Istorijų, kuomet sportininkas iš vienos sporto šakos pasuka į kitą, yra ne viena.

0

Lietuvos rinktinės pirmoji oponentė Europos čempionate – Didžiosios Britanijos nacionalinė komanda, kurioje taip pat yra vienas puikus to pavyzdys.

Tai – Joshua Wardas-Hibbertas.

31-erių britas, gimęs Notingamšyro grafystėje, jaunimo laikais išbandė abu sportus – tiek krepšinį, tiek tenisą. Sekėsi jam abu, tačiau J.Wardas-Hibbertas vis tik buvo laikomas didesniu talentu būtent tenise.

Nuo 15-os jis tobulėjo teniso akademijoje Ispanijoje, Andalūzijoje. Paprastoje socialinių darbuotojų šeimoje augęs sportininkas yra ne kartą išreiškęs padėka šeimai, už tai, kad jis gavo puikias sąlygas augti bei tobulėti.

Dar būdamas 16-os jis nebuvo priėmęs sprendimo dėl ateities ir atstovavo šaliai tiek krepšinio pirmenybėse, tiek teniso kortuose.

2010 m. Europos čempionato B divizione 198 cm ūgio britas pelnė 18,1 taško, atkovojo 6,1 kamuolio, rinko 15,4 naudingumo balo, tapdamas ketvirtu rezultatyviausiu pirmenybių žaidėju.

Jis buvo išrinktas geriausiu savo amžiaus Anglijos krepšininku. J.Wardas-Hibbertas jaunimo pasaulio vietoje užėmė 10 vietą.

Prabėgus dvejiems metams jis demonstravo puikius rezultatus Tenise: dalyvavo „Australian Open“ jaunimo turnyre, kur demonstravo savo potencialą. J.Wardas-Hibbertas pateko į vienetų aštuntfinalį ir laimėjo jaunimo dvejetų varžybas, būdamas paroje su Liamu Broady.

Nuo 2011 m. jam iki 2023 m. priklausė greičiausio perdavimo rekordas Vimbldono jaunimo turnyre – 133 mylių per valandą arba 215 kilometrų per valandą.

Prestižiniuose turnyruose dalyvavęs britas įžiebė šaliai viltį, kad čia gimsta naujas teniso talentas. Melburne 2012 m. jis pasiekė savo didžiausią aukštumą, iškovojęs titulą, bet taip pat yra vykęs į visus likusius „Didžiojo kirčio“ turnyrus – Vimbldono, „French Open“, „US Open“ turnyrus.

„Kai žmonės žiūri Vimbldoną ir aukščiausio lygio rungtynes, tikriausiai neįvertina, kaip sunku ten patekti. Kartą tris savaites praleidau vienas Indijoje, perpildytais autobusais vykdavau iki viešbučio 6 valandas, o atvykus radau išspirtas duris bei skylę lange, kur turėjo būti kondicionierius“, – pasakojęs yra jis.

„Kai esi „Didžiajame kirtyje“, žmonės prašo tavo autografo, nors gal net nežino, kas esi. Tai tau leidžia pasijusti svarbiam, tai man patiko“, – sakė buvęs tenisininkas.

Vis tik profesionalo kelyje iš J.Wardo-Hibberto neišaugo toks žaidėjas, kokiu jis galėjo tapti.

2013–2016 m. buvęs tenisininkas laimėjo 13 kovų iš 27, orientuodamasis į dvejetų sportą. Čia jo kelias tenise ėmė eiti prie pabaigos.

Jo aukščiausia vieta ATP reitinge buvo 305-oji (2013 m.). „Norėjau tapti profesionalu ir patekti tarp šimtuko geriausių žaidėjų“, – pasakojęs yra krepšininkas.

Traumos ėmė trikdyti sportininko karjerą, ypač peties sužeidimai. Galimybės grįžti į tenisą ėmė mažėti, o motyvacija ir apmąstymai „kas toliau“, didėti.

2016 m. britas įstojo į „Loughborough“ universitetą, kur pradėjo krimsti sporto vadybos studijas. Tuo pat metu jis sulaukė pasiūlymo prisijungti prie klubo, kuriam priklausė ankstyvoje jaunystėje – Derbio „TrailBlazers“. Šioje sistemoje jis jau buvo žaidęs 2008–2009 m. ir 2011–2012 m. Panašiai kaip Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) komanda skambantis klubas tapo jam atspirtimi krepšinyje, antrojoje šalies lygoje.

„Tai buvo beprotiškas procesas, įvykęs labai greitai. Man buvo sunku dėl traumų, ypač šioje sporto šakoje. Buvo sunku tai pakelti tiek psichologiškai, tiek fiziškai, tai vargino, nes tenisas buvo pagrindinis mano tikslas, mano pinigų šaltinis.

Nusprendžiau šiek tiek laiko skirti tolesniam mokslui, grįžau namo ir vėl ėmiau žaisti Derbyje. Buvo gera atsidurti tarp pažįstamų veidų. Nuo tada viskas pakrypo ten, kur esu“, – sakė krepšininkas.

Nepaisant karjeros etapo tenise, krepšinio aikštelės J.Wardas-Hibbertas niekada neapleido ir jo sugebėjimus šiame sporte puikiai matė ir teniso treneris Danielis Kiernanas.

„Mačiau jį krepšinio aikštėje daug kartų, ten jis jautėsi labai pasitikintis savimi, tai buvo matyti ir žaidžiant dvejetų tenisą – tai nebuvo arogancija, tai buvo pasitikėjimo savimi ir ryžto balansas, kurio ne visada būdavo vienetų korte“, – sakė buvęs jo treneris.

„Jo pasitraukimas buvo pralaimėjimas tenisui, nes šis jaunas vyras buvo perspektyvus, vienas geriausių britų teniso atletų – dydžio, greičio ir sugebėjimų atžvilgiu. Krepšiniui pasisekė, jog jį turi“, – komentavęs yra legendinis britų tenisininkas Paulas Hutchinsas.

Gynėjas iš Didžiosios Britanijos 2016 m. persikėlė jį Lesterio „Riders“ klubą, kur praleido ketverius metus. Vėliau trejus žaidė Londono „Lions“, o nuo 2023 m. atstovauja Niukaslo „Eagles“.

Statistika pastarojoje per 25 minutes praeitą sezoną siekė 8,6 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 1,4 perimto kamuolio ir 10,5 naudingumo balo.

Atrankoje į šių metų Europos čempionatą J.Wardas-Hibbertas pirmąsyk prisijungė prie vyrų rinktinės. Jo skaičiai ten buvo kuklūs: 6 minutes, 2,7 taško, atkovotas kamuolys ir 3,3 naudingumo balo. Šis Europos čempionatas britui – debiutinis karjeroje.

„Tenisui skyriau daug laiko ir pastangų, neturiu jokių nuoskaudų šiam sportui. Jis žiaurus. Neatrodo, kad praradau meilę tenisui – vis dar mėgstu jį žaisti ir žaidžiu, kai tik galiu“, – mintimis dalijęsis yra britas.

