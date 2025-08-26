„US Open“: Garcios atsisveikinimas su tenisu, Svitolinos prastas pasirodymas ir debiutavusi latvė

„Tenisas man padėjo susiformuoti kaip žmogui. Jau susitaikiau su sprendimu baigti karjerą, didžiuojuosi tuo, ką pasiekiau teniso kortuose ir ramia širdimi palieku šį sportą“, – teigė C. Garcia, kuriai organizatoriai surengė atsisveikinimo ceremoniją.
C. Garcia 2018 m. WTA vienetų reitinge buvo pakilusi iki 4-os vietos, o 2022 m. „US Open“ turnyre pasiekė pusfinalį. Per karjerą prancūzė laimėjo 11 WTA vienetų turnyrų, o didžiausią staigmeną pateikė 2022 m., kai tapo baigiamojo sezono turnyro „WTA Finals“ nugalėtoja.
Dar geriau C. Garcia žaidė dvejetuose. Ji dukart tapo „Roland Garros“ moterų dvejetų čempione ir buvo 2-oji pasaulio dvejetų raketė. Taip pat C. Garcia 2019 m. su komandos draugėmis iškovojo Federacijų taurę (dabartinę Billie Jean King taurę) ir per karjerą teniso turnyruose uždirbo beveik 19 mln. JAV dolerių (30-as rezultatas moterų teniso istorijoje).
Netikėtai prastai Niujorke pasirodė ukrainietė Elina Svitolina (WTA-15), 2:6, 4:6 nusileidusi vengrei Annai Bondar (WTA-97). 8 dvigubas klaidas ir 41 neišprovokuotą klaidą padariusi ukrainietė (vengrė – atitinkamai 2 ir 22) po paskutinio taško nebesuvaldė emocijų ir sulaužė raketę.
Šių metų turnyras Ukrainos tenisininkėms prasidėjo prasčiau nei tikėtasi. Ne tik E. Svitolina, bet ir Dajana Jastremska bei Julija Starodubceva iškrito pirmajame rate. Turnyre beliko viena Ukrainos teniso viltis – Marta Kostiuk.
Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-10) 6:3, 6:0 pranoko vos 16-os metų amerikietę Julietą Pareją (WTA-335), graikė Maria Sakkari (WTA-64) 6:3, 6:2 įveikė vokietę Tatjaną Marią (WTA-42), o pirmą kartą karjeroje tokio rango turnyro pagrindiniame etape žaidusi latvė Darja Semenistaja (WTA-115) 5:7, 0:6 neprilygo amerikietei Peyton Stearns (WTA-54), kuri iškovojo vos 2-ą pergalę per pastaruosius 8 mačus.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
