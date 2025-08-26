89 neišprovokuotas klaidas padariusi Madison Keys iškrito iš „US Open“ jau pirmajame rate

Šešta pagal skirstymą amerikietė padarė tiek daug klaidų, tarp jų – 14 dvigubų, kad R. Zarazuai pakako vos aštuonių laimėtų smūgių, jog iškovotų didžiausią pergalę karjeroje.
82-oji pasaulio raketė R. Zarazua iki tol buvo pasitraukusi pirmajame arba antrajame rate visuose aštuoniuose „Didžiojo kirčio“ dalyvautuose turnyruose. Ji tapo pirmąja meksikiete, iš turnyro išmetusia vieną iš dešimties skirstytų žaidėjų, nuo tada, kai 1995 metų „Australian Open“ Angelica Gavaldon aštuntfinalyje nugalėjo trečiąją raketę Janą Novotną.
„Pirmą kartą per ilgą laiką... Nervai mane visiškai užvaldė ir tai tapo paralyžiuojančiu jausmu, – sakė M. Keys, kuri 2017 metais Niujorke pralaimėjo finale savo bičiulei Sloanei Stephens ir pusfinalius pasiekė 2018-aisiais bei 2023-iaisiais. – Jaučiausi lėta. Nemačiau aikštės taip, kaip norėjau ir tai lėmė daugybę blogų sprendimų bei vangų judėjimą kojomis.“
Pirmąjį „Didžiojo kirčio“ titulą ji iškovojo Melburne šių metų sausį, finale įveikusi pirmąją pasaulio raketę Aryną Sabalenką.
„Visada pirmame rate būna šiokio tokio jaudulio ir artėjant mačo dienai jis vis didėja, – sakė M. Keys. – Bet šiandien, nežinau kodėl, negalėjau atskirti savęs nuo jausmo, kad pergalė man reiškia pernelyg daug.“
Žaisdama su stipriai sutvarstyta kairiąja šlaunimi, galingus smūgius atliekanti M. Keys atkarpomis kovojo prieš 160 cm ūgio R. Zarazuą, kuri iki šio mačo turėjo 0-6 balansą prieš pirmojo dešimtuko žaidėjas.
„Esu gana žema, todėl atėjus čia pagalvojau: „O Dieve. Tai milžiniška, – sakė R. Zarazua apie didžiausią „Didžiojo kirčio“ kortus, talpinančius beveik 24 tūkstančius žiūrovų. – Kai baigsiu karjerą, būsiu labai laiminga dėl to. Todėl pagalvojau: „Tiesiog mėgaukis.“
R. Zarazua pralaimėjo pirmą setą, nors turėjo penkias galimybes jį laimėti, ir antrajame atsiliko 0:3, tačiau nepasidavė.
„Reikia pripažinti, kad ji šiandien privertė mane žaisti labai daug kamuoliukų, – sakė M. Keys. – Ji yra klastinga žaidėja.“
Kol M. Keys buvo viena iš 25 amerikiečių moterų vienetų turnyre, 27-erių R. Zarazua buvo vienintelė meksikietė. Paauglystėje ji persikėlė į San Antonijų, o dabar bazuojasi Floridoje.
„Meksikoje tai, turbūt, nėra pati populiariausia sporto šaka, – apie tenisą, kurį pradėjo žaisti po gimnastikos ir šuolių į vandenį, sakė R. Zarazua. – Į tenisą atėjau vien dėl to, kad mano brolis žaidė ir pasakė: „Manau, kad tai šiek tiek saugesnis sportas.“
Kitame rate R. Zarazua susitiks su Diane Parry (WTA-107), kuri per 53 min. 6:1, 6:0 sutriuškino čekę Petrą Kvitovą (WTA-543).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
