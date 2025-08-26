Sirgalius nauja šukuosena šokiravęs Carlosas Alcarazas sėkmingai pradėjo „US Open“ turnyrą

Kadangi mačą C. Alcarazas laimėjo gana užtikrintai, daugiausiai dėmesio jis sulaukė dėl naujos šukuosenos. Paaiškėjo, kad toks kirpimas labiau buvo šeimos klaida nei stiliaus deklaracija.
„Tiesiog norėjau apsikirpti, bet mano brolis neteisingai sureguliavo mašinėlę. Vienintelis būdas tai ištaisyti – viską nusiskusti. Taip ir gavosi šis kirpimas. Tiesą sakant, jis nėra labai geras, – sakė C. Alcarazas, greitai pasitaisęs. – Turiu omenyje, jis nėra toks jau blogas.“
Ispanas atliko 23 „winnerius“ ir suklydo tik 17 kartų.
Prieš vieną geriausių kamuoliuko padavėjų R. Opelką jis laimėjo net 86 procentus pirmųjų padavimų ir nepralaimėjo nė vieno „break pointo“.
Paklaustas, kaip naujas kirpimas paveikė jo žaidimą, C. Alcarazas šyptelėjo ir atsakė: „Manau, kad esu greitesnis.“
Penkių „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas buvo pakankamai vikrus ir techniškas, kad turėtų atsakymų prieš galingąjį R. Opelkos padavimą.
„Na, šiandien buvo labai sunku pagauti gerą ritmą, – sakė C. Alcarazas. – R. Opelka yra labai sudėtingas varžovas, didelis padavimas. Jis neleidžia tau įsitraukti į ilgesnes atkarpas. Man buvo sunku pagauti ritmą ir gerą jausmą žaidžiant nuo galinės linijos.
Todėl stengiausi gerai atmušti, žaisti kuo ilgesnius taškus ir bandyti pagauti ritmą bei gerą jausmą. Tai buvo sunkus pirmasis ratas, bet apskritai esu labai patenkintas, kaip viską tvarkiau šiandien. Geras grąžinimas, geri taškai nuo galinės linijos, geras padavimas. Tad noriu tai tęsti.
Antradienį pabandysiu šiek tiek pasitreniruoti, kad įgaučiau daugiau ritmo. Kitame rate jo bus daugiau, teks žaisti ilgesnius taškus nuo galinės linijos. Pažiūrėsime, ar pavyks. Bet dabar esu tikrai labai patenkintas, kaip jaučiuosi.“
203 cm ūgio R. Opelka pasiekė 140 mylių per valandą greitį savo padavimuose ir atliko 14 neatremiamų padavimų.
Antrame rate C. Alcarazas susitiks su italu Mattia Belluci (ATP-65), kuris po 2 val. 54 min. kovos 7:6 (1:0), 1:6, 6:3, 3:0 nugalėjo mačo tęsti nebegalėjusį kiną Junchengą Shangą (ATP-111). 24-erių italas dar niekada nėra žaidęs prieš C. Alcarazą.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją. Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
