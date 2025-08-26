M.Arlauskas rado naują klubą

Krepsinis.net žiniomis, 25 metų 200 cm ūgio puolėjas pasirašė sutartį su Galacio CSM komanda.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) M.Arlauskas per 14 minučių įmesdavo 4,7 taško, atkovodavo 1,5 kamuolio, atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdavo 3,8 naudingumo balo.
M.Arlauskas pirmą kartą profesionalo karjeroje rungtyniaus svetur – sugrįžęs iš NCAA jis dvejus metus praleido Pasvalyje, tada persikėlė į Jonavą.
