TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Arlauskas rado naują klubą

2025-08-26 09:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 09:00

Praėjusiame sezone „Jonavoje“ žaidęs Martynas Arlauskas rado naują klubą.

M.Arlauskas rado naują komandą („Betsafe-LKL“ nuotr.)

0

Krepsinis.net žiniomis, 25 metų 200 cm ūgio puolėjas pasirašė sutartį su Galacio CSM komanda.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) M.Arlauskas per 14 minučių įmesdavo 4,7 taško, atkovodavo 1,5 kamuolio, atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdavo 3,8 naudingumo balo.

M.Arlauskas pirmą kartą profesionalo karjeroje rungtyniaus svetur – sugrįžęs iš NCAA jis dvejus metus praleido Pasvalyje, tada persikėlė į Jonavą.

