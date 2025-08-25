Petra Kvitova Niujorke baigė įspūdingą tenisininkės karjerą

Negausiai į areną susirinkę teniso fanai neišvydo tos čekės versijos, kuri kadaise buvo viena geriausių pasaulio žaidėjų. P. Kvitova neturėjo „break pointų“, darė trigubai daugiau neišprovokuotų klaidų už varžovę (21 prieš 7), o po antrųjų savo padavimų pelnė vos 15 proc. galimų taškų (varžovė – 50 proc.).
P. Kvitova po paskutinio karjeros mačo sunkiai tramdė ašaras ir puolė į savo vyro, kuris buvo ir jos treneris, glėbį.
„Psichologiškai žaisti šį mačą buvo labai sunku, nes puikiai žinojau, jog tai gali būti paskutinis mano karjeros pasirodymas. Norėjosi sužaisti kiek geriau, bet, kaip bebūtų, šita mano kelionė teniso pasaulyje buvo ilga ir nuostabi“, – teigė P. Kvitova, kuriai organizatoriai surengė atsisveikinimo ceremoniją.
Per beveik du dešimtmečius trukusią karjerą P. Kvitova iškovojo 31 WTA vienetų titulą, du „Didžiojo kirčio“ trofėjus, bronzos medalį 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, pasiekė 2-ąją vietą pasaulio reitinge (2011 m.), šešis kartus padėjo Čekijai laimėti Billie Jean King (buvusią Federacijų) taurę.
2016 m. jos karjerą sustabdė žiaurus incidentas – užpuolikas smogė jai į kairę ranką, tačiau vos po penkių mėnesių P. Kvitova grįžo į tenisą ir vėl ėmė skinti pergales. Šis sugrįžimas įkvėpė daugelį sporto gerbėjų visame pasaulyje.
2024 m. liepą P. Kvitova tapo mama – susilaukė sūnaus Petro. Nors po motinystės atostogų ji trumpam grįžo į WTA turą, netrukus nusprendė pasitraukti iš profesionalaus sporto. Per karjerą teniso turnyruose P. Kvitova uždirbo net 37,5 mln. JAV dolerių. Tai yra 4-as rezultatas per moterų teniso istoriją.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
