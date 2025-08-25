Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Petra Kvitova Niujorke baigė įspūdingą tenisininkės karjerą

2025-08-25 21:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 21:50

Niujorke (JAV) pirmadienį tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame su didžiuoju sportu atsisveikino čekė Petra Kvitova (WTA-543). Veteranė paskutiniame mače vos per 52 minutes 1:6, 0:6 pralaimėjo prancūzei Dianei Parry (WTA-107).

Petra Kvitova | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) pirmadienį tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame su didžiuoju sportu atsisveikino čekė Petra Kvitova (WTA-543). Veteranė paskutiniame mače vos per 52 minutes 1:6, 0:6 pralaimėjo prancūzei Dianei Parry (WTA-107).

REKLAMA
0

Negausiai į areną susirinkę teniso fanai neišvydo tos čekės versijos, kuri kadaise buvo viena geriausių pasaulio žaidėjų. P. Kvitova neturėjo „break pointų“, darė trigubai daugiau neišprovokuotų klaidų už varžovę (21 prieš 7), o po antrųjų savo padavimų pelnė vos 15 proc. galimų taškų (varžovė – 50 proc.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

P. Kvitova po paskutinio karjeros mačo sunkiai tramdė ašaras ir puolė į savo vyro, kuris buvo ir jos treneris, glėbį.

REKLAMA
REKLAMA

„Psichologiškai žaisti šį mačą buvo labai sunku, nes puikiai žinojau, jog tai gali būti paskutinis mano karjeros pasirodymas. Norėjosi sužaisti kiek geriau, bet, kaip bebūtų, šita mano kelionė teniso pasaulyje buvo ilga ir nuostabi“, – teigė P. Kvitova, kuriai organizatoriai surengė atsisveikinimo ceremoniją.

REKLAMA

Per beveik du dešimtmečius trukusią karjerą P. Kvitova iškovojo 31 WTA vienetų titulą, du „Didžiojo kirčio“ trofėjus, bronzos medalį 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, pasiekė 2-ąją vietą pasaulio reitinge (2011 m.), šešis kartus padėjo Čekijai laimėti Billie Jean King (buvusią Federacijų) taurę.

2016 m. jos karjerą sustabdė žiaurus incidentas – užpuolikas smogė jai į kairę ranką, tačiau vos po penkių mėnesių P. Kvitova grįžo į tenisą ir vėl ėmė skinti pergales. Šis sugrįžimas įkvėpė daugelį sporto gerbėjų visame pasaulyje.

REKLAMA
REKLAMA

2024 m. liepą P. Kvitova tapo mama – susilaukė sūnaus Petro. Nors po motinystės atostogų ji trumpam grįžo į WTA turą, netrukus nusprendė pasitraukti iš profesionalaus sporto. Per karjerą teniso turnyruose P. Kvitova uždirbo net 37,5 mln. JAV dolerių. Tai yra 4-as rezultatas per moterų teniso istoriją.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų