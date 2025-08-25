Medvedevo žmonos reakcija sulaukė dėmesio: išėjo iš arenos neslėpdama emocijų

Mačo įdomybės prasidėjo trečiojo seto dešimtajame geime. B. Bonzi buvo per tašką nuo pergalės (5:4) ir stojo atlikti antrojo padavimo. Tuo metu vienas iš turnyro fotografų netyčia įžengė į kortą. Bokštelio teisėjas tada sustabdė žaidimą, paprašė fotografo neblaškyti tenisininkų, o dėl priverstinės pertraukos nusprendė suteikti B. Bonzi pirmojo padavimo teisę. Po bokštelio teisėjo sprendimo neatlaikė D. Medvedevo nervai. Rusas įsiuto, kai teisėjas suteikė prancūzui papildomą padavimą, ėmė audrinti sirgalius, kurie taip švilpė, jog net 6 minutes nebuvo galima tęsti mačo.
„Ar tu tikras vyras? Vyručiai, jis nori greičiau eiti namo. Jam čia nepatinka. Jam moka už mačus, o ne valandas korte“, – rėkė D. Medvedevas.
Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match.
Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6BREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025
Fotografą iš arenos išlydėjo apsauga, jo akreditacija buvo atimta.
Visą šį D. Medvedevo protrūkį iš arti matė ne tik treneris, bet ir jo žmona. Teniso pasaulį jau spėjo apskrieti nuotrauka, kurioje D. Medvedevo žmona užfiksuota susiėmusi už galvos.
Medvedev's wife... pic.twitter.com/9FJjyMDO6u— José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025
Vėliau rusas nervus dar liejo trankydamas raketę į suoliuką. Jo žmona viso to matyti nebenorėjo ir skubėjo palikti areną.
Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025
He’s smashing his racquet and just sitting on the court.
Brutal loss to swallow.
pic.twitter.com/CYvceKNR2M
Teniso legendos Johno McEnroe brolis Patrickas po šio mačo paragino D. Medvedevą šiais metais teniso nebežaisti.
And Medvedev needs to take the rest of the year off— Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) August 25, 2025
Kituose mačuose ispanas Alejandro Davidovičius Fokina (ATP-18) neužtruko nė pusantros valandos ir 6:1, 6:1, 6:2 sutriuškino Kazachstano atstovą Aleksandrą Ševčenką (ATP-91), amerikietis Marcosas Gironas (ATP-55) 6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4 atlaikė 4 valandų 15 minučių maratoną prieš argentinietį Mariano Navonę (ATP-78).
Mariano Navone, this was INCREDIBLE! 😱 pic.twitter.com/EymMtO3ER1— José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!