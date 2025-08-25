„US Open“: Uchijimos žygdarbis, Ealos istorinis laimėjimas ir Parrizas-Diaz trauma

Neįtikėtiną pergalę išplėšė japonė Moyuka Uchijima (WTA-94), kuri per 3 valandas 10 minučių 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (11:9) nugalėjo serbę Olgą Danilovič (WTA-39). Japonė trečiajame sete buvo atsilikusi 3:5 ir 0:40, bet O. Danilovič savo padavimų metu iššvaistė 3 „match pointus“ paeiliui. Dvyliktajame geime japonė vėl atsiliko 0:40 ir vėl neutralizavo 3 „match pointus“ iš eilės. Pratęsime serbė iššvaistė ir 7-ą „match pointą“, o japonė galiausiai išplėšė pergalę.
Dramatišką pergalę pasiekė ir filipinietė Alexandra Eala (WTA-75), netikėtai 6:3, 2:6, 7:6 (13:11) nugalėjusi danę Clarą Tauson (WTA-14). Filipinietė trečiajame sete buvo atsilikusi 1:5, bet tada laimėjo 5 geimus be atsako. Vėliau A. Eala nerealizavo 4 „match pointų“, kol 5-u nebesuklydo. C. Tauson „match pointų“ taip ir nesusikūrė, nors ne sykį buvo arti tikslo (8:8, 9:9, 10:10, 11:11).
A. Eala tapo pirma Filipinų tenisininke, kuri šiuolaikinėje eroje laimėjo „Didžiojo kirčio“ turnyro pagrindinio etapo mačą.
Ispanei Nuriai Parrizas-Diaz (WTA-133) pagrindinis etapas baigėsi vos prasidėjęs. Mače su Polina Kudermetova, rezultatui esant 2:2, ispanė krito ir pasisuko čiurną. Ašarų nesulaikiusi tenisininkė dar bandė tęsti mačą, bet po poros sužaistų taškų suprato, kad protingiausia bus trauktis iš turnyro.
Medical time out called during play for Nuria Parrizas-Diaz.
Had a fall and hurt her foot, crying at the moment.
Polina Kudermetova on serve at 2-2 (15-40) pic.twitter.com/f0GHCiwsMCREKLAMAREKLAMA— edgeAI (@edgeAIapp) August 24, 2025
Staigmeną pateikė Indonezijos atstovė Janice Tjen (WTA-149), 6:4, 4:6, 6:4 patiesusi daugiau nei 100 vietų aukščiau reitinguotą Veroniką Kudermetovą.
Tokijo olimpinė čempionė šveicarė Belinda Benčič (WTA-19) 6:3, 6:3 įveikė nuo kvalifikacijos startavusią kinę Shuai Zhang (WTA-113). Pernai ši kinė įsirašė į teniso istoriją, pralaimėdama 24 iš eilės vienetų mačus. Visgi, šiemet 36-erių veteranė parodė, kad ilgiausia pralaimėjimų serija istorijoje jos nepalaužė – Sh. Zhang atsigavo, ženkliai pagerino savo poziciją reitinge ir iškovojo dviejų ITF moterų vienetų turnyrų titulus.
Amerikietė Jessica Pegula (WTA-4) 6:0, 6:4 pranoko egiptietę Mayar Sherif (WTA-102), 2021 m. „US Open“ čempionė britė Emma Raducanu (WTA-36) 6:1, 6:2 sutriuškino japonę Eną Shibaharą (WTA-128), kanadietė Leylah Fernandez (WTA-30) 6:2, 6:1 pranoko tautietę Rebeccą Marino (WTA-117), latvė Jelena Ostapenko (WTA-26) 6:4, 6:3 eliminavo kinę Xiyu Wang (WTA-147), 3 pralaimėjimų seriją nutraukusi amerikietė Emma Navarro (WTA-11) 7:6 (11:9), 6:3 palaužė kinės Yafan Wang (WTA-170) pasipriešinimą, o italė Jasmine Paolini (WTA-8) 6:2, 7:6 (7:4) pranoko Justinos Mikulskytės skriaudikę kvalifikacijoje australę Destanee Aiavą (WTA-166).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
