Medvedevo fiasko Niujorke: skandalingas elgesys, aistros tribūnose ir sensacingas pralaimėjimas prieš Bonzi

Mačo įdomybės prasidėjo trečiojo seto dešimtajame geime. B. Bonzi buvo per tašką nuo pergalės (5:4) ir stojo atlikti antrojo padavimo. Tuo metu vienas iš turnyro fotografų netyčia įžengė į kortą. Bokštelio teisėjas tada sustabdė žaidimą, paprašė fotografo neblaškyti tenisininkų, o dėl priverstinės pertraukos nusprendė suteikti B. Bonzi pirmojo padavimo teisę.
Po bokštelio teisėjo sprendimo neatlaikė D. Medvedevo nervai. Rusas įsiuto, kai teisėjas suteikė prancūzui papildomą padavimą, ėmė audrinti sirgalius, kurie taip švilpė, jog net 6 minutes nebuvo galima tęsti mačo.
„Ar tu tikras vyras? Vyručiai, jis nori greičiau eiti namo. Jam čia nepatinka. Jam moka už mačus, o ne valandas korte“, – rėkė D. Medvedevas.
Fotografą iš arenos išlydėjo apsauga, jo akreditacija buvo atimta.
Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match.— José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025
Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6B
B. Bonzi šis chaosas akivaizdžiai išmušė iš vėžių. Prancūzas iššvaistė „match pointą“, vėliau nerealizavo „break pointo“, o pratęsime irgi išbarstė persvarą. Ketvirtąjį setą B. Bonzi pralaimėjo „sausu“ rezultatu ir atrodė, kad D. Medvedevas jau visiškai perėmė mačo kontrolę į savo rankas.
Penktajame sete rusas du kartus laimėjo varžovo padavimų serijas, bet B. Bonzi vis atsitiesdavo. Septintajame geime D. Medvedevas pirmavo 40:0, tačiau nerealizavo net 5 „break pointų“, o dešimtajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją ir patyrė fiasko, po kurio ATP reitinge jis kris mažiausiai į 16-ą vietą.
D. Medvedevas po tokio kracho vėl nervinosi ir visiškai „sunaikino“ savo raketę, trankydamas ją į suoliuką.
Medvedev absolutely annihilates a racquet pic.twitter.com/JeqVdMqbxf— CJ Fogler 🫡 (@cjzero) August 25, 2025
„Tai buvo beprotybė. Tikiu, kad po šio mačo turėsiu tiek naujų fanų, tiek naujų nekentėjų. Dar niekada nebuvau patyręs to, kas nutiko šiame mače. Buvo labai sunku tęsti mačą, kai daugiau nei 5 minutes turėjau laukti progos realizuoti „match pointą“. Bandžiau nusiraminti, bet tai padaryti buvo sunku“, – sakė B. Bonzi.
D. Medvedevas po mačo paaiškino savo elgesį: „Mane supykdė ne fotografas, o teisėjo sprendimas. Juk dažnai paduodant kamuoliuką pasigirsta koks nors garsas, bet už tai niekas neduoda tau papildomo padavimo, o šį kartą teisėjas jam grąžino pirmąjį padavimą. Tai mane ir supykdė. Aš tuo metu jaučiau, kad mačas slysta man iš rankų, kad baigiu patirti pralaimėjimą. Mane užvaldė emocijos“.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!